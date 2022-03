Skiparadies Sudelfeld: Dem Alltag einfach davon fahren

Projekte 2022 im Landkreis Landsberg

Landkreis – Es sind einige Projekte, die der Landkreis in diesem Jahr plant. Natürlich wird massiv gebaut, vor allem die Sanierungen an Schulen fallen hier ins Gewicht. Einige Großprojekte dürften abgeschlossen werden. Aber auch sein 50-Jähriges nach der Gebietsreform 1972, bei der er stark gewachsen ist, darf der Landkreis feiern. Die Kreiskulturtage werden Spielerisches bringen – sofern es die Pandemiesituation zulässt (wonach es momentan aussieht). Wichtig sei aber auch eine Diskussion zwischen Staat und Landkreisen in Bezug auf die Aufgaben, Pflichten und Kostenübernahmen, was das Thema Pflege angehe, informierte Landrat Thomas Eichinger in einem Pressegespräch.