Skiunfall am Spitzingsee endet tödlich

Trauer um einen 20-jährigen Penzberger: Er ist an den Folgen eines Skiunfalls im Gebiet Spitzingsee gestorben.

Bereits am 9. März hatte sich im Skigebiet Spitzingsee, Gemeindebereich Schliersee, ein schwerer Skiunfall ereignet, wie die Polizei am Montagabend mitteilte.

Das Unfallgeschehen wird wie folgt beschrieben: „Ein 20-jähriger Penzberger befuhr dort gegen 14.20 Uhr die Verbindung vom sog. „Osthang“ in Richtung „Untere Firstalm“. Und weiter: „Am Ende des Ziehweges bog er nach rechts in freies Skigelände ab“, heißt es im Polizeibericht. Nach einem kurzen Steilstück, das einer unübersichtlichen Geländekuppe folgt, fuhr er ungebremst auf einen quer verlaufenden Ziehweg und kam dabei zu Sturz. Nach dem Aufprall rutschte er noch auf der Piste weiter, bis er regungslos liegenblieb.“

Beim Sturz hatte er sich schwerste Kopf- und diverse innere Verletzungen zugezogen. Nach Erstbehandlung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Rechts der Isar zur weiteren Behandlung verbracht. Am Montagnachmittag ist der Penzberger an seinen schweren Verletzungen verstorben.

