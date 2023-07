Nichts für Schwächlinge: Am Sonntag findet die Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln statt

Von: Joshua Eibl

Teilen

Die Schlierachgauer Fingerhakler. © Privat

Die Gesichter sind entstellt, gefasst darauf, die Schmerzen zu ignorieren, und der Kontrahent hängt sich mit vollem Körpereinsatz in den Lederriemen.

Miesbach/Hausham – Die Gesichter sind entstellt, gefasst darauf, die Schmerzen zu ignorieren, und der Kontrahent hängt sich mit vollem Körpereinsatz in den Lederriemen. Wer am Sonntag bereits vormittags ins Miesbacher Volksfestzelt kommt, wird auf eine anfeuernde Menge von Männern stoßen, auf der Bühne zwei verbissene Kerle, die versuchen, sich gegenseitig über den Tisch zu ziehen. Am Sonntag werden die 68. Bayerischen Meisterschaften im Fingerhakeln ausgetragen – und die sind bei bis zu 170 Haklern nichts für schwache Nerven.

Das Fingerhakeln ist fester Bestandteil der bayerischen Tradition. Regelmäßig werden Meisterschaften ausgetragen, die Schlierachgauer Fingerhakler feiern dieses Jahr bereits 70-jähriges Bestehen. „Wir sind nervös und hoffen auf faire und verletzungsfreie Kämpfe“, sagt Vorsitzender Georg Hailer.

Fingerhakeln: Gegner wird beim Kampfsport über den Tisch gezogen

Das Fingerhakeln bedient sich der üblichen Muster des Kampfsports: Der Gegner wird sprichwörtlich über den Tisch gezogen. Obwohl sich die Sportler in unterschiedlichen Gewichts- und Altersklassen messen, kann dabei sogar Blut fließen.

„Früher trafen sich ältere Herren und forderten sich so zum Kräftemessen heraus“, sagt Hailer. „Irgendwann dachte man sich, daraus könnten wir Wettkämpfe machen und so entstand der Verein.“ Inzwischen ist das Fingerhakeln zum bayerischen und österreichischen Brauchtum geworden.

Zwei Trainer bereiten die Mannschaft auf die Bayerische Meisterschaft vor: „Der ganze Körper wird beansprucht“

Zweimal in der Woche trainieren die Schlierachgauer zusammen: „Wir haben einen Gewichtstisch, bei dem bis zu 140 Kilogramm eingespannt werden können“, sagt Hailer. Die zwei Trainer bereiten die Mannschaft auch konditionell vor: Neben der Fingerkraft spielt die Bauch-, Bein- und Rückenmuskulatur eine wichtige Rolle. Und an den restlichen Tagen wird zuhause weitertrainiert. Hailer: „Jeder hat einen Expander oder Gewichte daheim.“

Doch um Titel zu erringen braucht es mehr als reine Muskelkraft. Hailer spricht von zwei weiteren Kern-Tugenden: der Überwindung des Dehnungsschmerzes und einer guten Technik. „Der ganze Körper wird beansprucht.“ So komme es bei den Meisterschaften durchaus vor, dass die ältere Generation der jungen überlegen ist. „Wie viel Kraft diese teilweise noch haben, ist sensationell.“

„Falls die anderen Finger bereits geschädigt sind“: Auch die Ringfinger kommen zum Einsatz

Geht es einmal an den Tisch, greift das ausgefeilte Regelwerk. Üblicherweise haken die Gegner die stärksten Finger – die Mittelfinger – in einen Lederriemen ein. Aber auch die Ringfinger können zum Einsatz kommen, „falls die anderen Finger bereits geschädigt sind“. Und dann wird unter Wettkampfbedingungen gehakelt: Stühle und Tische müssen bestimmte Maße aufweisen. Die Tischkanten werden vor dem Wettkampf gepolstert. Sonst ist das Verletzungsrisiko zu groß. Das Beste am Sport: „Der Zusammenhalt, weil wir halt in Bayern san.“

68. Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln Am Sonntag, 9. Juli, ab 10 Uhr am Volksfest Miesbach