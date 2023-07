Stärkung für die Region: Neuauflage des Einkaufsführers der Öko-Modellregion erscheint

Von: Joshua Eibl

Freuen sich über ihr Gemeinschaftswerk: (v.l.) Warngaus Bürgermeister und Sprecher der Öko-Modellregion Klaus Thurnhuber, Kathleen Ellmeier vom Bereich Regionale Wertschöpfung bei der REO, Öko-Modellregionsmanagerin Stephanie Stiller und Alexander Schmid, Vorstandsvorsitzender der REO, freuen sich über den druckfrischen Einkaufsführer. © ömr

Der Kauf von Produkten aus dem Landkreis Miesbach schont dank kürzerer Transportwege das Klima und stärkt die Wertschöpfung in der Region.

Miesbach – Mit dem Einkaufsführer der Öko-Modellregion Miesbacher Oberland (ÖMR), ein Projekt der Regionalentwicklung Oberland (REO), wird die Suche nach biologischen und hochwertigen Lebensmitteln aus der Region ganz einfach. Bereits zum zweiten Mal erscheint der Einkaufsführer unter dem Namen „Wos Guads ausm Miesbacher Oberland“.

Dort finden Verbraucher regionale Direktvermarkter mit biologischen und hochwertigen Lebensmitteln, deren kreative Angebote sowie Bio-Märkte und Hofcafés in ihrer Nähe. Kathleen Ellmeier und Stephanie Stiller von der ÖMR, freuen sich über ihr Gemeinschaftswerk. „Wir haben versucht, wieder ein rundum regionales Produkt herauszubringen“, sagt Stiller. Mit den Illustrationen von Katharina Bourjau aus Tegernsee, dem Layout vom Haushamer Grafiker Mathias Leidgschwendner und dem Papier der Büttenpapierfabrik in Gmund habe man auch bei der Erstellung auf regionale Anbieter zurückgegriffen. Gedruckt wurde der Einkaufsführer in der Druckerei Mayr in Miesbach.

Aufgeteilt nach Gemeinden: 160 regionale Betriebe fördern Nachhaltigkeit

Mit dem Einkaufsführer werden nicht nur die regionalen Strukturen gestärkt und die Nahversorgung unterstützt, sondern auch ein Beitrag zur nachhaltigen Landwirtschaft geleistet. Übersichtlich aufgeteilt nach den Gemeinden des Landkreises sind in der zweiten Auflage 160 regionale Betriebe gelistet, darunter auch Hofläden, Milchtankstellen, Lebensmittelautomaten, Bio- und Regionalläden, Bäcker mit Bio-Ware, Metzger, die noch selber schlachten, oder Imker.

Die Erzeuger lassen sich einiges einfallen, um ihre Produkte direkt an die Konsumenten zu verkaufen. „Dieses Buch soll unsere Bürger und Gäste im Landkreis Miesbach nicht nur den Einkauf von hochwertigen, handgemachten, regionalen Bio-Lebensmitteln erleichtern, sondern auch zu neuen Ideen anregen“, sagt Ellmeier.

Einkaufsführer: auch in digitaler Version erhältlich

Frisch aus der Druckerei ist das Buch kostenfrei in allen Rathäusern, Tourist-Infos und bei allen teilnehmenden Betrieben erhältlich. Den Einkaufsführer gibt es auch in digitaler Version unter www.re gionalentwicklung-ober land.de/regionaler-einkaufs fuehrer.