Der unerwartete Tod von Irschenbergs Bürgermeister Hans Schönauer (FWG) hat auch viele seiner politischen Weggefährten tief getroffen.

„Wir haben eine tragende Säule der Freien Wählergemeinschaft im Landkreis verloren. Hans war ein Urgestein, bodenständig und gut geerdet. Mit ihm konnte man über alles reden, und er hatte enorm viel Erfahrung. Ich bin wirklich sehr erschüttert.“

Norbert Kerkel, FWG-Kreisvorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Kreistag.

„Für mich war es eine entsetzliche Botschaft. Ich bin in tiefster Trauer, da ich nicht nur einen Kollegen, sondern einen Freund aus dem Kreise der Bürgermeister verliere. Wenn er den Raum betreten hat, hat er sofort gute Laune verbreitet. Hans war ein sehr humorvoller Mensch, aber auch ein Mensch der direkten Worte. Wir, die Bürgermeister, wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Politisch und menschlich ist es ein tragischer Verlust für den gesamten Landkreis.“

Olaf von Löwis (CSU), Sprecher der Bürgermeister.

„Ich bin geschockt und tief getroffen. Hans Schönauer habe ich sehr geschätzt. Er war ein engagierter Mann und hatte trotzdem eine entspannte und humorvolle Art. Er war ein Glücksfall für Irschenberg. Im Kreistag war er stets ein Mahner für niedrigere Ausgaben. Ihm war wichtig, dass die öffentliche Hand sparsam ist. Sein Tod ist ein großer Verlust für den Landkreis.“

Wolfgang Rzehak (Grüne), Landrat.

„In stillem Gedenken. Ein großer Verlust, er wird dem Landkreis fehlen. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie.“

Alfons Besel (FWG), Bürgermeister von Gmund.

„Hans Schönauer war ein Handwerker im wahrsten Sinne. Er wollte arbeiten und gestalten. Und was er angepackt hat, hat er auch wortreich und feinsinnig in Worte gepackt und so für seine Ideen geworben. Er war zudem einer, der die Menschen unterhalten und ihnen damit viel Freude schenken konnte. Kurz: Er hatte das Herz am rechten Fleck. Gerade deshalb wird er uns sehr, sehr fehlen.“

Ilse Aigner (CSU), Stimmkreisabgeordnete und Landtagspräsidentin.

„Die Nachricht vom Tod Hans Schönauers hat mich sehr getroffen. Ich habe ihn vor allem als Bürgermeisterkollegen geschätzt, der stets zuverlässig war und zu seinem Wort gestanden hat.“

Andreas Hallmannsecker (FW), Bürgermeister von Valley.

„Ich wollte es erst nicht glauben, als ich davon am Donnerstagabend erfahren habe. Er war so ein fröhlicher, witziger Mensch, aber auch einer, der deutliche Worte finden konnte. Das ist alles so traurig. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie. Ich vermisse ihn.“

Ingrid Pongratz (CSU), Bürgermeisterin von Miesbach und Vize-Landrätin.

„Ich bin sprachlos. Mit Hans Schönauer geht auch ein Freund und Wegbegleiter von mir. Die Betroffenheit ist sehr groß.“

Klaus Thurnhuber (FW), Bürgermeister von Warngau und Vize-Landrat.

