Fittes Stromnetz für die Zukunft: Neuer Bauabschnitt soll Energieversorgung sichern

Von: Joshua Eibl

Ein wichtiger Schritt für die Stromversorgung: (v.l.) Horst Schmid (Bauleiter der Firma Netzel-Bau), Sebastian Biegel (Leiter Technik Region Oberbayern Bayernwerk), Landtagsabgeordneter Klaus Stöttner, Silke Mall (Leiterin Kommunalmanagement Oberbayern Bayernwerk), Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner und der stellvertretende Landrat von Rosenheim, Josef Huber, beim Spatenstich. © tp

Der Landkreis soll auch in Zukunft für die steigende Einspeisung aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen gut aufgestellt sein. Dafür wurden nun in Irschenberg die Weichen gestellt.

Irschenberg – Mit dem offiziellen Spatenstich auf einem Feld in Irschenberg haben die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt der neuen Umspannwerksausleitung begonnen, die künftig das Umspannwerk Vagen bei Feldkirchen-Westerham mit der Gemeinde Irschenberg verbindet. Die leistungsstarke 20 000-Volt-Kabelverbindung soll die Stromversorgung rund um Irschenberg fit für zukünftige Einspeise- und Bezugsleistungen machen. Hintergrund ist der Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Trend zur Elektro-Mobilität, was höhere Kapazitäten erforderlich macht. Rund 1,5 Millionen Euro investiert die Bayernwerk GmbH in die Stärkung des lokalen Stromnetzes.

Den Bau selbst übernimmt eine Partnerfirma des Bayernwerks, die Netzel-Bau GmbH. Bereits 2020 hatte diese mit dem Bau des ersten Abschnitts zwischen Vagen und Aufham begonnen. Er soll noch dieses Jahr ans Netz gehen. Der jetzt begonnene zweite Abschnitt soll bis Herbst 2024 fertig sein. Rund neun Kilometer verlaufen künftig als Erdkabel.

„Netzausbau von enormer Bedeutung“: Gegend nach Bauarbeiten gut aufgestellt für die steigende Einspeisung aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen

„Hier in Irschenberg zeigt sich ein besonderes Bild der Energiewende“, sagte Sebastian Biegel, Leiter Technik Oberbayern bei der Bayernwerk GmbH. Er war wie der Landtagsabgeordnete Klaus Stöttner (CSU), Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) und der stellvertretende Landrat von Rosenheim, Josef Huber (CSU), zum Spatenstich gekommen. „Neben dem Ausbau von erneuerbaren Energien haben wir hier einen besonders hohen Zuwachs durch Elektromobilität“, sagte Biegel. Denn Knotenpunkte wie der Rastplatz Irschenberg spielten eine zentrale Rolle im System der Ladeparks. Dies ermögliche erst die E-Mobilität in Deutschland.

„Der Netzausbau ist von enormer Bedeutung“, fügte Stöttner an. Im Zuge der Energiekrise habe man erst gemerkt, „wie wichtig der Strom ist“. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten sei die Gegend gut aufgestellt für die steigende Einspeisung aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen. Meixner sieht die Gemeinde gut gerüstet für die Zukunft: Rund 60 Prozent der Gemeinde sei mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet. Doch eine wichtige Frage bleibe: „Wir müssen die Energie weiterbringen.“ Dabei helfe die Umspannwerksausleitung. Deshalb sei dieser Schritt für die Gemeinde alternativlos – auch wenn die Grundstücksverhandlungen nicht einfach gewesen seien, wie Meixner sagte. „Der Bau ist sehr wichtig für das Industriegebiet an der Autobahn.“

Modernes Verfahren: Stromkabel werden mithilfe einer Sonde verlegt

Beim Ausbau des Stromnetzes wendet Bayernwerk moderne Verlegeverfahren an: An zwei Stellen kommt das sogenannte Spülbohrverfahren zum Einsatz. Dabei werden die Stromkabel mittels einer Sonde verlegt, auf die aufwendige Öffnung von Gräben kann dadurch verzichtet werden. Konkret bedeutet das: Die Bauarbeiten behindern nicht den Verkehr auf der viel befahrenen A 8.

Die Bayernwerk GmbH tritt nur als Netzbetreiber auf. Wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilt, sind sie für das Stromnetz in einem Großteil der Gemeinden im Landkreis zuständig. Nur Tegernsee, Gmund, Rottach-Egern, Bad Wiessee und Kreuth werden von den Stadtwerken Tegernsee versorgt: in Holzkirchen sind die dortigen Gemeindewerke zuständig.