Ski-Unfall wegen Unstimmigkeiten - Kind (10) schwer verletzt 

Ein zehnjähriger Junge wurde bei einem Ski-Unfall am Sudelfeld so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber ins Klinikum nach München-Schwabing geflogen werden musste.

Miesbach - Der Unfall ereignete sind am Sonntag gegen 11.15 Uhr am oberen Sudelfeld. Der Junge aus Rott am Inn fuhr mit einem weiteren Kind und einem Skilehrer die Herrenabfahrt oberhalb der Walleralm ab. Nach ersten Befragungen gab es Unstimmigkeiten wegen des weiteren Fahrtweges, woraus es zu einem unglücklichen Zusammenprall zwischen dem Jungen und seinem 16-jährigen Skilehrer aus Rott am Inn kam.

Ski-Unfall am Sudelfeld: Kind muss mit Hubschrauber in Klinik

Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß eine Schulterverletzung. Er wurde durch Einsatzkräfte der Bergwacht versorgt und anschließend mit einem Hubschrauber ins Klinikum München Schwabing geflogen.

