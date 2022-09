Tankrabatt-Ende: Sprit über Nacht deutlich teurer - Preise schnellen sofort hoch

Von: Christian Masengarb

Tankrabatt-Ende: Sprit über Nacht deutlich teurer - Preise schnellen sofort hoch

Nach dem Tankrabatt-Ende traf Autofahrer im Landkreis Miesbach der Preisschock. Der wegfallende Rabatt landete fast vollständig auf dem Zapfsäulen-Preis.

Update, 2. September, 10.30 Uhr: Tankrabatt-Ende: Sprit über Nacht deutlich teurer - Preise schnellen sofort hoch

Landkreis – Der Preisschock nach dem Ende des Tankrabatts traf Autofahrer im Landkreis gestern deutlicher als erwartet. Der wegfallende Rabatt (bei Super rund 35 Cent, bei Diesel rund 17 Cent) landete fast vollständig auf dem Preis an den Zapfsäulen. Die Benzinpreise stiegen an den von uns betrachteten Tankstellen um 30 bis 35 Cent pro Liter, die Dieselpreise um sieben bis 17 Cent. Erwartungen an einen langsamen Preisanstieg haben sich damit nicht bewahrheitet.



Benzin und Diesel kosteten gestern mehr als vor Einführung des Tankrabatts. Der Liter Benzin verteuerte sich im Vergleich zu Ende Mai im einstelligen Centbereich, der Liter Diesel um 20 bis 25 Cent – an der A 8-Shell in Holzkirchen sogar um 50 Cent.



Der Ölpreis erklärt die Preisanstiege übrigens nicht. Öl kostete in Euro gestern sogar minimal weniger als Ende Mai.

Tankrabatt-Ende: Sprit über Nacht deutlich teurer - Preise schnellen sofort hoch

Originalartikel, 2. Juni: Tankrabatt-Einführung: Benzin- und Dieselpreise im Landkreis Miesbach deutlich gesunken

Landkreis – Der seit gestern gültige Tankrabatt, mit dem die Bundesregierung die Steuern auf einen Liter Benzin um rund 35 Cent und auf einen Liter Diesel um rund 17 Cent verbilligt, ist schnell bei den Autofahrern im Landkreis angekommen. Weil die Tankstellen am Mittwoch noch Sprit verkauften, den sie zum höheren Steuersatz eingekauft hatten, hatten einige befürchtet, sie könnten diesen weiter zur Preisen deutlich über zwei Euro an die Zapfsäulen bringen. Das ist nicht passiert: Die Mineralölkonzerne haben die Nachlässe ähnlich zügig an ihre Kunden durchgereicht. An fast allen Tankstellen im Landkreis verbilligten sie den Liter Super-Benzin von Dienstag auf Mittwoch um rund 25 bis 30 Cent, den Liter Diesel um rund zehn bis 13 Cent (Stand jeweils 12 Uhr).

Benzin- und Dieselpreise im Landkreis schnell und deutlich gesunken

Damit blieben die Nachlässe etwas hinter den Steuerermäßigungen der Bundesregierung zurück, was aber an normalen Tagesschwankungen liegen kann. Da größere Konzerne den Tankstellen ihres Netzwerks die Preise vorgeben, scheint momentan unklar, ob sie den Rabatt bereits vollständig eingepreist haben oder die Preise in den kommenden Tagen weiter sinken.

Großen Andrang an den Pkw-Zapfsäulen habe die Preissenkung bislang nicht ausgelöst, berichtet Klaus Waldschütz, Betreiber der OMV-Tankstelle in Irschenberg: „Es war ein ganz normaler Tag wie sonst auch.“ Die Pendler hätten schon die Preisanstiege der vergangenen Wochen vernünftig und gelassen mitgetragen, weil sie an der dafür verantwortlichen weltpolitischen Lage ohnehin nichts ändern können. Entsprechend seien sie nun auch ruhig mit den Nachlässen umgegangen. Befürchtungen, der Sprit könne an Tankstellen knapp werden, seien nicht eingetreten und von vorneherein „ein Schmarrn“ gewesen.

Kein Ansturm auf Tankstellen, Benzin reicht problemlos

Einzig an den Lkw-Zapfsäulen sei die Nachfrage durch die nahe Autobahn gestern merklich gestiegen, berichtet Waldschütz. Ausflügler und Urlauber hätten die gestiegenen Benzinpreise in den vergangenen Wochen einkalkuliert und führen nun weder mehr noch weniger weg.

Waldschütz blickt nun auf Pfingsten: Dann dürfte der für Tankstellen im Landkreis ohnehin wichtige Ausflugsverkehr angesichts des schönen Wetters zunehmen. Preisnachlass hin oder her.

