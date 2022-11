Dienstag, 27.12.2022: Stürmen Sie die Skipisten am Spitzingsee

The 12 days of Karma: 12 Tage – 12 Events am bayerischen Schliersee

Erleben Sie die alpine, festliche Zeit mit einer 12-tägigen Extravaganz für die ganze Familie sowie für Paare. 12 Tage 12 Events vom 23.12.2022 bis 03.01.2023

Von gemütlichen Winterwanderungen, romantischen Pferdekutschenfahrten und bezaubernde Fackelwanderungen, bis zum vielseitigen Wintersport sowie kulinarischen Köstlichkeiten zurück im Hotel. Genießen Sie die verträumte Magie der Weihnachtszeit, eine schillernde Silvesternacht und entspannende Tage dazwischen.

Freitag 23. Dezember 2022: Lebkuchenhaus & Weihnachtsbaum schmücken

Entdecken Sie Ihre kreative Seite und schmücken Sie den Weihnachtsbaum und bauen Sie leckere Lebkuchenhäuser. Genießen Sie ab heute täglich Glühwein und weitere warme Spezialitäten auf der Winterterrasse von 17 bis 19 Uhr oder nutzen Sie die Merry Hour in der Wolpertinger Bar von 19 bis 21 Uhr. Beenden Sie Ihren ersten Tag mit einem perfekt zubereiteten 3-Gänge-Menü und den dazu passenden Weinen (39 € pro Person oder 59 € mit Weinbegleitung).

Samstag, 24.12.2022: Heiligabend für die ganze Familie

Kaufen Sie die letzten Geschenke in der wunderschönen und historischen Stadt München und entdecken Sie eines der berühmtesten Kulturzentren Europas. Sie starten in den Tag mit einem gemütlichen Familienfrühstück (bis 11 Uhr). Genießen Sie das Lagerfeuer auf der Winterterrasse bei einer wärmenden Tasse Glühwein oder nutzen Sie die Merry Hour in der Wolpertinger Bar. Lassen Sie den Tag bei einem fabelhaften Heiligabend-Essen ausklingen. (39 € pro Person oder 59 € mit Weinbegleitung).

Sonntag, 25.12.2022: Verwöhnen und Genießen

Beginnen Sie den ersten Weihnachtsfeiertag ganz in Ruhe mit einer kleinen Auszeit im Wellnessbereich, bevor Sie gemütlich frühstücken (bis 11 Uhr). Am Nachmittag werden kleine Geschenke von einem bezaubernden Weihnachtsengel in der Hotellobby verteilt. Das klassische Gänseessen erwartet Sie in drei Gängen am Abend im Karmasee-Restaurant (39 € pro Person oder 59 € mit Weinbegleitung). Eine einzigartige Art, Weihnachten zu feiern!

Montag, 26.12.2022: Festliches Fest mit mediterranem Weihnachtsdinner-Buffet

Verbringen Sie dieses Jahr den zweiten Weihnachtsfeiertag voller Natur: ob ein Spaziergang um den Schliersee, eine Wanderung zur Schliersbergalm oder ein kurzes Frischluftbad nach der finnischen Sauna. Füllen Sie Ihre Lungen mit der berauschenden reinen Alpenluft, bevor Sie sich am knisternden Lagerfeuer mit einer Tasse Glühwein auf der Winterterrasse aufwärmen.

Runden Sie den Tag mit einem mediterranen Weihnachtsdinner Buffet ab (39 € pro Person oder 59 € mit Weinbegleitung).

Dienstag, 27.12.2022: Stürmen Sie die Skipisten am Spitzingsee

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Pisten. Erobern Sie in den Skigebieten Spitzingsee oder Sudelfeld einen Tag lang die verschneiten Abfahrten – egal ob Sie Rodeln, Skifahren oder Snowboarden! Am Nachmittag geht es dann zurück zum Après-Ski. Profitieren Sie von der Merry Hour in der Wolpertinger Bar. Am Abend wird Ihnen ein köstliches Winter-Drei-Gänge-Menü serviert (39 € pro Person oder 59 € mit Weinbegleitung).

Mittwoch, 28.12.2022: Werden Sie romantisch – bei einer Pferdekutschenfahrt

Nach dem Tag voller Action auf den Pisten empfiehlt es sich, diesen Tag etwas ruhiger angehen zu lassen. Erleben Sie eine Fahrt in der Pferdekutsche, die Sie und Ihre Liebsten auf eine unvergessliche Reise mitnimmt (25 € pro Person, mindestens 4 Personen, bitte im Voraus an der Rezeption buchen). Kommen Sie danach zurück zu einem herrlich wärmenden Glühwein auf der Winterterrasse oder nutzen Sie die Merry Hour in der Wolpertinger Bar (17 bis 21 Uhr).

Genießen Sie ein köstliches Winter BBQ Buffet im Karmasee-Restaurant (39 € pro Person oder 59 € mit Weinbegleitung).

Donnerstag, 29.12.2022: Skifahren oder Snowboarden und das den ganzen Tag

Nach dieser Ruhepause wartet ein weiterer aufregenden Tag auf der Piste, egal ob Sie ein erfahrener Profi oder Anfänger sind: Das wird ein Tag voller Spaß auf Weltklasse-Pisten! Danach geht es zurück ins Karma Bavaria zum Après-Ski – vielleicht in die Sauna und zu einem herrlich wärmenden Glühwein auf der Winterterrasse oder nutzen Sie die Merry Hour in der Wolpertinger Bar (17 bis 21 Uhr). Gönnen Sie sich ein feines Drei-Gänge-Menü (39 € pro Person oder 59 € mit Weinbegleitung).

Freitag, 30.12.2022: Fackelwanderung

Silvesterabend steht vor der Tür! Lassen Sie sich auf eine weitere magische Reise in unsere bayerische Alpenlandschaft entführen! Wandern Sie gemütlich mit Fackeln durch die klare Winternacht.

Zurück im Karma Bavaria wird Ihnen auf der Winterterrasse wärmender Glühwein serviert oder Sie nutzen die Merry Hour in der Wolpertinger Bar.

Am Abend genießen Sie ein köstliches Drei-Gänge-Menü (39 € pro Person oder 59 € mit Weinbegleitung).

Samstag, 31.12.2022: Bayerisches „Black Tie“ Event

Der letzte Tag des Jahres 2022 beginnt tagsüber mit dem berühmten Silvesterlauf rund um den Schliersee, gesponsert von Karma Bavaria. Ob Smoking oder Lederhosen, Haferlschuh oder Fliege, Dirndl oder Ballkleid oder Lederhosen und Dirndl: Es erwartet Sie ein bayerisches „Black Tie Gala Dinner“ (99 € pro Person). Ab 19.30 Uhr geht es weiter mit einem Aperitif in der Hotellobby. Das Abendessen beginnt mit einem Amuse Bouche, gefolgt von einem bayerischen Galabuffet inklusive Kinderstation, Austern auf Eis und schließt mit köstlichen Desserts ab. Genießen Sie Mitternacht ein prickelndes Glas Champagner, während das neue Jahr eingeläutet wird.

Sonntag, 01.01.2023: Willkommen im Neuen Jahr

Erleichtern Sie den Start ins neue Jahr mit einem fabelhaften Brunch, um sich von der Nacht zuvor zu revitalisieren (39 € pro Person). Danach empfiehlt sich ein Sprung in den beheizten Swimmingpool mit belebendem Wasserfall und den Jacuzzi, bevor Sie eine tief entspannende und entgiftende Sauna-Dampf-Kombination genießen. Wie wäre es mit einem erfrischenden Spaziergang um den wunderschönen Schliersee am ersten Tag des neuen Jahres?

Auf der Winterterrasse wird Ihnen am Nachmittag ein wärmender Glühwein serviert oder Sie nutzen die Merry Hour in der Wolpertinger Bar.

Montag, 02.01.2023: Wilde Schlittenfahrt am Spitzingsee

Wandern Sie zur Oberen Firstalm am Spitzingsee, genießen Sie eine Brotzeit, ein deftiges Mittagessen oder Kaffee und Kuchen. Rasen Sie den Berg in einer berauschenden Schlittenfahrt wieder hinab zum Spitzingsattel.

Zurück im Karma Bavaria genießen Sie eine wärmende Tasse Glühwein auf der Winterterrasse oder nutzen die Merry Hour in der Wolpertinger Bar.

Was gibt es Besseres, als sich nach einem Tag voller Action bei einem leckeren Abendessen zu stärken (39 € pro Person oder 59 € mit Weinbegleitung)?

Dienstag, 03.01.2023: Berge und Seen – ein Tag in der Natur

Ob Sie die Weltklasse-Skipisten nutzen, oder eine gemütliche Wanderung durch den alpinen Winter bevorzugen: Tauchen Sie ein in die wunderbare Natur der Region. Zurück im Karma Bavaria gönnen Sie sich auf der Winterterrasse einen wärmenden Glühwein oder nutzen die Merry Hour in der Wolpertinger Bar (17 bis 21 Uhr). Am letzten Abend der „12 Days of Karma“ werden Ihnen saftige Steaks und köstliche Beilagen serviert.

