„Wir lieben Möbel!“: Thoba-Einrichtungen in Miesbach sucht Verstärkung

Seit 1950 besteht Thoba als reiner Möbelhandel in Miesbach. © Thoba

Sie lieben die Arbeit in einem Traditionsbetrieb und haben eine Leidenschaft für Möbel und Küchen? Dann bewerben Sie sich bei Thoba-Einrichtungen in Miesbach.

Seit 1950 besteht der Traditionsbetrieb als reiner Möbelhandel in Miesbach. Davor handelte es sich bei Thoba um einen Sattler- und Raumausstatterbetrieb. Die letzte große Änderung gab es 1980: Das Möbel- und Küchenhaus wurde im Gewerbegebiet Ost neu gebaut und eigenständig als Thoba-Einrichtungshaus weitergeführt. Die Handelsbezeichnung Thoba rührt vom Firmengründer Thomas Baumgartner her – schon immer hatte der Betrieb seinen Sitz in Miesbach.

Höchste Qualität und Top-Service bei Thoba-Einrichtungen

Thoba-Einrichtungen zeichnet sich durch sein Augenmerk auf höchste Qualität des Sortiments sowie eine umfassende Beratung und Top-Service aus. Egal, ob Sie eine neue Küche kaufen wollen, auf der Suche nach einer Wohnzimmereinrichtung sind oder die passende Matratze für eine wohltuende Nachtruhe suchen – die Experten des Traditionsbetriebs wissen ihre Kunden bestens zu beraten. Bei der Planung Ihrer Küche arbeiten die qualifizierten Mitarbeiter mit einer 3D-Computerplanung. So wird der Platz optimal ausgenutzt und Kunden können ihre Küche bereits vorab sehen. Die Top-Auswahl des Möbelhauses entdecken Sie bei einem Besuch der Ausstellungsräume in Miesbach – von Einbauküchen über Wohn- und Schlafmöbel in natürlicher Optik ist alles dabei.

Kunden werden bei Thoba-Einrichtungen immer top beraten – vielleicht auch bald durch Sie. © Thoba

Werden Sie Teil des Teams: Thoba-Einrichtungen sucht Verstärkung

Wenn Sie beruflich neue Herausforderungen in Angriff nehmen wollen, sind Sie bei Thoba genau richtig. Ab sofort werden ein/e Montageleiter/in sowie Montageschreiner/in gesucht. Bei Thoba-Einrichtungen erwartet Sie ein junges und dynamisches Team, bei dem freies und selbstständiges Arbeiten einen hohen Stellenwert einnimmt. Zu den Kernwerten des Unternehmens gelten seit der Firmengründung 1919 Fairness und Konstanz.

Montageleiter (m/w/d) und Montageschreiner (m/w/d) in Vollzeit

Aufgaben:

Küchenmontage

Möbelmontage und Lieferung

Organisation im Team

Anforderungen:

Deutsch in Wort und Schrift

Ausbildung in einem technischen Beruf

Montageerfahrung

Verkäufer/in (m/w/d)

Aufgaben:

Beratung und Verkauf von Küchen und Möbeln

Erfassung und Abwicklung der Aufträge

Aufmaß und Abnahmen

Anforderungen:

Kaufmännische Ausbildung und mindestens mittlerer Schulabschluss

sicherer Umgang mit dem PC

Verkaufs- und technische Erfahrung

Am besten:

mid de Leid kenna

vo do sei

dahinter steh

gerne auch ehemalige Schreiner

Sie sind interessiert? Dann freut sich Thoba-Einrichtungen auf Ihre Bewerbung!

Ihre Bewerbung können Sie auch gerne per E-Mail senden. Vorabinformationen erhalten Sie unter 08025 991480

info@thoba-einrichtungen.de Hier geht‘s zu den Stellen

Kontakt

Thoba-Einrichtungen

Wendelsteinstraße 3

83714 Miesbach

Tel.: 08025/991480

Webseite:

www.kuechen-thoba.de

www.moebel-thoba.de