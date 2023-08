Umplanen wegen Dorfheizung: Sanierung der Rudolf-Holzmann-Straße verschoben

Flickwerk

Eigentlich war geplant, die Rudolf-Holzmann-Straße in Bayrischzell heuer für rund 130 000 Euro auf Vordermann zu bringen. Doch daraus wird nun erstmal nichts.

Bayrischzell – Den Beschluss hatte der Gemeinderat im Februar gefasst, das Geld war im Haushalt bereits eingeplant. Doch das Großbauprojekt wird nun geschoben, um verschiedene kleinere Straßenabschnitte finanzieren zu können – konkret die Sanierung der Auffahrt zum Eisstockplatz am Seeberg und in Geitau-Nord die Einfahrt von der B 307 bis zur Rieder-Brücke sowie das Straßenstück kurz vor dem Wanderweg nach Birkenstein.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) dem Gremium, warum die Verwaltung diesen Schritt als sinnvoll erachtet. Grund dafür sei das geplante Projekt Dorfheizung, das eine Hackschnitzelheizung beim Unterbrunner an der Schlierseer Straße vorsieht (wir berichteten) und derzeit möglich erscheine. „Damit wäre die Rudolf-Holzmann-Straße erheblich von Bauarbeiten betroffen“, erklärte er. „Wir wären wahnsinnig, wenn wir 2023 die Straße neu teeren und 2024 wieder aufreißen, um dort Wärmeleitungen hineinzulegen.“ Daher bat der Bürgermeister um Geduld bei den Anwohnern an der Rudolf-Holzmann-Straße. „Ich weiß, dass die Straße schlecht ist, und wir werden das kommunale Thema auch angehen“, versprach er. „Aber heuer müssen wir dort noch mit Flickwerk leben.“

Gesamtkosten der Bauarbeiten: 130 000 Euro

Die ebenfalls im Rahmen der Straßensanierung beschlossene Ortsdurchfahrt Osterhofen werde dagegen wie geplant durchgeführt. Der bereits festgelegte Etat für die Rudolf-Holzmann-Straße wird nun in die zwei Teilstrecken in Geitau-Nord sowie die Zufahrt am Bayrischzeller Seeberg gesteckt. „Die bröseln teilweise komplett auseinander“, berichtete Geschäftsleiter Josef Acher.

Die Gesamtkosten der Bauarbeiten werden aktuell von einem Ingenieurbüro ermittelt. Acher geht davon aus, dass die 130 000 Euro dafür ausreichen, „weil wir keinen Vollausbau machen müssen“. Nachdem der Gemeinderat die Änderung des Straßenausbauprogramms im Rahmen der bereits bestehenden Haushaltsmittel zustimmte, erfolgt nun die Ausschreibung, so dass die Baumaßnahmen für die drei kleineren Abschnitte voraussichtlich im Oktober durchgeführt werden können. dwe