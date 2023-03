Unmoderner Klang – topaktuelle Aussage

Teilen

Festhalten am Alleinstellungsmerkmal: Die Gemeinde Bayrischzell ist einer von nur 16 Heilklimatischen Luftkurorten in Bayern. Auf dieses Prädikat will man auch künftig setzen. © Thomas Plettenberg

Das Prädikat „Heilklimatischer Kurort“ hat sich die Gemeinde Bayrischzell hart erkämpft. Nun musste sich der Gemeinderat entscheiden, ob das Gütesiegel weiterhin erhalten und zertifiziert werden soll. Eine Abwägung zwischen wissenschaftlichem Wert und altmodischem Klang.

Bayrischzell – Im Winter ist die Luft besonders frisch und klar, aber auch im Frühjahr, Sommer und Herbst – zumindest gilt das so für die Wendelsteingemeinde: Denn Bayrischzell ist seit den 1970er Jahren per Gütesiegel als Heilklimatischer Kurort ausgezeichnet: Es steht für saubere Luft und gesundes Klima und wird turnusmäßig von der Regierung von Oberbayern zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst vergeben.

Für das erforderliche Luftanalyse-Gutachten steht alle fünf Jahre eine Zwischenprüfung (zuletzt 2017) und alle zehn Jahre die Hauptprüfung an. Nun war es wieder so weit und der Gemeinderat hatte am Montagabend in seiner Sitzung darüber zu entscheiden, ob das Prädikat weitergeführt werden soll.

Für Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) ist es keine Frage: „Es ist keine Larifari-Bewertung. Laut unserer Chronik wurde hart dafür gekämpft“, betonte er. Allerdings gibt es dazu auch andere Meinungen. Bereits 2017 diskutierte das Gremium, wie modern der Begriff „Heilklimatischer Kurort“ heutzutage noch ist (wir berichteten.) Tourismusleiterin Stephanie Hintermayr erinnerte an die Diskussion von damals. So habe es zwei Meinungen dazu gegeben: Einerseits sei der Ausdruck „altmodisch und verstaubt“, denn der Tourismusort legte seinen Fokus eher auf die Bereiche Sport und Familien; aber auf der anderen Seite seien Themen wie Gesundheit, Entschleunigung und Nachhaltigkeit heute wieder topaktuell. Was Hintermayr dabei betonte: „Es ist ein wirklich wissenschaftlicher Wert und kein reines Marketing.“

Laut Geschäftsführer Josef Acher werden dafür mehrere Messstationen zur Erfassung des Bioklimas und einer umfassenden Luftanalyse über einen längeren Zeitraum aufgestellt. Allerdings gibt es auch eine Voraussetzung für das Siegel, nämlich dass ein größerer Kurbetrieb besteht.

Hilfreich dafür seien etwa die Sanierung der Kneipp-Becken im Ort gewesen, erklärte die Tourismusleitern. Auch setze das neue Familienhotel „Das Bayrischzell“ auf das Konzept. Viele Übernachtungsgäste würden das begrüßen. Hat die Gemeinde für die Zwischenprüfung damals knapp 3000 Euro berappen müssen, kostet die große Prüfung nun um die 10 000 Euro.

Alleinstellungsmerkmal

Kittenrainer und Hintermayr plädierten unisono, das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Ihr Tenor: „Wir wollen das Prädikat behalten.“ Nicht zuletzt weil es auch ein Alleinstellungsmerkmal sei: Bayrischzell ist einer von nur 16 Heilklimatischen Kurorten in Bayern.

Der Gemeinderat stimmte einhellig zu, schlug aber wie bereits vor fünf Jahren vor, noch mehr damit zu werben. So meinte Albert Jupé (FW) etwa, auf der Gemeinde-Homepage per Infos darauf hinzuweisen. Egid Stadler (CSU) ergänzte mit Blick auf die Feinstaub-Diskussion in größeren Städten wie München: „Wir sollten den Titel nicht leichtfertig abgeben, nur weil er verstaubt klingt.“