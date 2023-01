Verfolgungsjagd am Irschenberg: Oberbayer rast Polizei davon – und das nicht zum ersten Mal

Teilen

. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Ein Oberbayer entzog sich eine Polizeikontrolle, indem er einfach davonraste. Nachdem ihn die Beamten geschnappt hatten, stellten sie fest, dass es nicht sein erstes Vergehen war.

Irschenberg – Eine Verfolgungsjagd lieferte sich die Polizei Rosenheim in der Nacht zum Donnerstag (5. Januar). Der Fahrer eines Skoda entzog sich einer Polizeikontrolle auf der A8, Höhe Irschenberg. Der Fahrer war laut Polizei „mit sehr hoher Geschwindigkeit“ in Richtung Salzburg unterwegs gewesen.

Verfolgungsjagd am Irschenberg: Fahrer versucht Polizei mit Manöver auszutricksen

Als die Beamten Signale zur Kontrolle gaben, beschleunigte der Wagen und fuhr davon. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Bad Aibling kollidierte der Pkw beinahe mit der dortigen Ausfahrtbeschilderung und wollte offensichtlich durch dieses Manöver das Polizeifahrzeug abschütteln. Anschließend beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug wieder und warf mehrere Gegenstände aus den Fenstern. Schlussendlich wurde der Pkw gestoppt und der Fahrer festgenommen.

Nachdem die Autobahn teilweise gesperrt und abgesucht wurde, fanden die Polizisten auch die aus dem Fahrzeug geworfenen Gegenstände. Es handelte sich um Betäubungsmittel, konkret um Kokain. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Fahrer sitzt wegen mehrerer Delikte in Haft

Noch in der Tatnacht wurde die Staatsanwaltschaft Traunstein über den Vorfall verständigt. Da sich der 42-jährige Rosenheimer bereits mehrfach Polizeikontrollen entzog, ohne Fahrerlaubnis ein Kraftfahrzeug führte und sich nun erneut wegen diverser Delikte strafbar machte, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den 42-Jährigen gestellt. Im Laufe des 5. Januars wird der Rosenheimer dem zuständigen Richter am Amtsgericht Rosenheim zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Gegen ihn wird unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel, illegalen Kraftfahrzeugrennen und illegalen Besitz von Betäubungsmitteln sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.