Vom Kuhstall zur Bike-Ranch

In der Reithamer Bike-Ranch stehen mehr als 1.000 Räder zur Auswahl. © Reithamer Bike-Ranch

Vor 20 Jahren eröffnete Fabian Kniegl sein eigenes Fahrradgeschäft, die Bike-Ranch in Reitham, und versorgt Radlfans im gesamten Oberland mit Rädern und Reparaturservice.

Reitham – Mehr als 1000 Räder stehen zur Auswahl. Fabian Kniegl lebt und arbeitet nach einem festen Motto: Lieber nix verkaufen, als etwas Falsches! „Das hat sich bewährt“, ist sich Fabian sicher.

Im Kuhstall gings los

Der 45-Jährige hat sich auf dem ehemaligen Bauernhof der Großeltern in Reitham seinen eigenen Traum erfüllt. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Marina und einem elfköpfigen Team betreibt er einen der größten Bike-Shops im Oberland. Begonnen hat alles in der alten Scheune auf rund 80 Quadratmetern. Schon während seiner Schulzeit arbeitete er nebenbei in Warngau im Radlgeschäft Ramgraber in der Werkstatt und im Verkauf. „So habe ich mir immer etwas dazuverdient und später dann während meines Studiums, war das ein Segen“, erinnert sich Kniegl. Nach seinem Fachabitur in Bad Tölz studierte er Fahrzeugtechnik an der Münchner Fachhochschule. Im Praxissemester legte er noch eine Ausbildung mit Auszeichnung und Stipendium zum KFZ-Mechatroniker obendrauf. „Durch meinen Nebenverdienst konnte ich mir die Meisterschule als Zweiradmechaniker leisten.“ Und auch diese Ausbildung, die rund ein Jahr dauerte, absolvierte er mit Auszeichnung der Bayerischen Staatsregierung. Es ging alles zügig, Fabian war zielstrebig und träumte von der Selbstständigkeit. So baute er nach der Meisterschule einen Teil der alten Scheune am Hof seiner Großeltern um und machte sich mit der Bike-Ranch vor genau 20 Jahren selbstständig. Auf 80 Quadratmetern begann die Erfolgsstory, mittlerweile hat Fabian mehrmals angebaut und präsentiert seine Ranch auf mehr als 800 Quadratmetern. Alleine die Werkstatt mit acht Montageplätzen umfasst heute mehr als 100 Quadratmeter.

Eine weitere Vergrößerung schließt er jedoch komplett aus.

„Der Platz reicht schon wieder nicht aus, aber eine weitere Vergrößerung kommt nicht in Frage. Die Genehmigung der Anbauten waren die schwierigsten Aufgaben meines Berufslebens. Ich schließe das leider meiner Gesundheit zuliebe aus.“ Ein weiterer Grund, der eine Vergrößerung nicht gerade begünstigt, sei der Personalmangel. „Ich habe großes Glück, wir bilden aus und die meisten Lehrlinge bleiben hier bei uns im Geschäft“, so Kniegl. In den 20 Jahren seit Bestehen der Bike-Ranch, bildete er acht Lehrlinge in der Werkstatt und zwei weitere im Verkauf aus. Er legt größten Wert auf eine ordentliche Ausbildung als Zweiradmechaniker. „Gutes Fachpersonal ist wirklich sehr schwer zu finden.“ Er selbst steht noch gerne in der Werkstatt und schraubt, je kniffeliger, desto besser. „Oft beraten wir uns im Team und suchen nach der besten Lösung. Das macht uns allen Spaß.“ Der Beruf des Zweiradmechatronikers ist saisonal abhängig, auch wenn das immer mehr verschwindet, weil die Winter kürzer und weniger schneeintensiv sind. „Im Team kann sich jeder selbst verwirklichen, zusammen sind wir einfach unschlagbar. Jeder ist für jeden da.“ Bei vielen seiner Angestellten ist das Radl auch privat ein großes Thema. „Das ist natürlich der große Vorteil bei unserem Beruf, wenn das Hobby zum Job wird, kann man wahre Wunder bewirken“, freut sich Kniegl. Das Team um Fabian Kniegl herum ist sehr jung, der Altersdurchschnitt liegt bei 27 Jahren. „Da kommt schon Schwung in die Bike-Ranch. Jeder liest oder sieht etwas Neues und darf hier alles ausprobieren. Das bringt viele neue Ideen, die letztlich unseren Kunden zugute kommen.“, weiß Kniegl. Überhaupt gerät der Radl-Chef ins Schwärmen, wenn es um seine Kolleg:innen geht. „Ich bin da schon gesegnet, ich kann für jeden meine Hand ins Feuer legen und weiß, dass alle auf höchstem Niveau arbeiten und dabei herrscht hier ein freundschaftliches Miteinander.“

Von links nach rechts: Nici Mielke Azubi Zweiradmechatroniker, Luca Sailer Zweiradmechatronikergeselle, Toni Gröbl Azubi Kaufmann im Einzelhandel © Reithamer Bike-Ranch

Der Schlüssel zum Erfolg

Die Werkstatt mit den motivierten Zweiradmechanikern war von Beginn an der Schlüssel zum Erfolg. „Erst hatte ich Zweifel, ob der Standort Reitham richtig war. Da hatte ich mich dann wohl getäuscht“, sagt Fabian Kniegl. Direkt am Haus vorbei führt der 225 Kilometer lange Bavaria-Tirolis-Radlweg. Der Standort hat sich sogar als brillant herausgestellt, da er sich direkt im Dreieck von Bad Tölz, Holzkirchen und Miesbach befindet und gut erreichbar ist. Wer ein neues Fahrrad kaufen möchte, kann in Reitham bequem alles ausprobieren. Egal ob Feldweg, Asphalt, Trail oder Forstweg.

Bekannt ist die Bike-Ranch von Rosenheim, über Garmisch bis nach München. Da wundert es kaum, dass die Stammkunden nicht ausschließlich aus Reitham oder Warngau kommen, viele kommen von weiter her und genießen den Rundumservice. Das Ersatzteillager ist riesengroß und was doch nicht vorrätig ist, wird bestellt und ist meist am kommenden Tag verfügbar. „Was unser Ersatzteillager angeht, sind wir sicher in Deutschland unter den Top Ten. Nur so können wir kurze Wartezeiten auch einhalten.“

Das Sortiment

Mountainbikes, E-Bikes, Rennräder, Kinderräder, Trekkingräder, Gravels, Anhänger, Tandemräder und Transporträder lassen in der Bike-Ranch die Herzen der Drahtesel-Fans höher schlagen. Zu seinen Lieferanten pflegt er ein familiäres Verhältnis. „Wenn man nach der Presse gehen würde, müsste man ja ständig neue Marken und Testsieger anbieten. Wir setzen auf Beständigkeit und die Innovationen unserer Lieferanten. Das zahlt sich auch für unsere Kunden aus, weil wir durch das gute Verhältnis kürzere Lieferzeiten haben und oft bevorzugt beliefert werden. Mehr als 1000 Fahrräder stehen momentan im Showroom, ein Großteil von ihnen kann Probe gefahren werden. Aber auch Helme, Reifen, Schlösser, Schuhe, Tachos, Navigationssysteme, Bekleidung und vieles mehr, was das Radln noch angenehmer macht, ist im Sortiment der Bike-Ranch zu haben. „Wir haben auch Partnerschaften mit den gängigsten Leasinggesellschaften, wer also nicht gleich ein Fahrrad kaufen möchte, kann es bequem bei uns finanzieren oder leasen“, so Kniegl.

Hintere Reihe: Peter Haberl, Fabian Kniegl, Johannes Willwerth, Toni Gröbl; vordere Reihe: Leonhard Selbherr, Luis Hirn, Marina Ihle, Kilian Thurnhuber, Luca Sailer, nicht auf dem Bild Nici Mielke. © Reithamer Bike-Ranch

Sein Traum

Fabian ist fünffacher Vater. „Es wäre natürlich schon schön, wenn irgendwann eines meiner Kinder die Bike-Ranch übernehmen würde“, schaut Fabian in die Zukunft. Er weiß, dass viele Radl-Geschäfte öffnen und wieder schließen. „Ich bin sehr dankbar, dass wir das hier alles als Team aufgebaut haben. Ich würde es gerne als Familienbetrieb in die Hände meiner Nachfahren legen. Aber das müssen sie auch wollen, gezwungen wird niemand“, lacht er. (Kathrin Suda)

Kontakt

E-Mail: info@reithamer-bike-ranch.de

Web: www.reithamer-bike-ranch.de

Kontaktdaten © Reithamer Bike-Ranch