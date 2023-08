„Wacken ist nur einmal im Jahr“: Besucher lassen sich trotz Quälereien das Festival nicht nehmen

Von: Joshua Eibl

Teilen

Lässt sich das Feiern nicht nehmen: Der Schlierseer Toni Stögmeier trotzt der beschwerlichen Anfahrt und dem Wetter. Auch der tiefe Schlamm mindert nicht seine gute Laune. © privat

Das Wetter sorgt beim Wacken Open Air aktuell für riesige Probleme. Der Schlamm zwingt die Veranstalter in die Knie – es wurde ein Anreisestopp verhängt, und damit gingen rund 35 000 Kartenbesitzer leer aus.

Schliersee/Bad Wiessee – Zwei, die es noch auf das Festivalgelände geschafft haben, sind Sophie Berger (31) aus Bad Wiessee und Toni Stögmeier (32) aus Schliersee. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichten sie über ihre turbulente Anreise und die Lage vor Ort.

Herr Stögmeier, Frau Berger, wie ist die Lage vor Ort?

Toni Stögmeier: Es ist alles ein Batz. Auf den Campingflächen geht es noch, aber auf den Straßen geht es nur noch mit dem Traktor voran. Ich bin bereits zum fünften Mal dabei, noch extremer war es nur 2015. Da standen wir kniehoch im Schlamm, das deutet sich auch heuer wieder an.

Wie haben Sie es überhaupt zum Festival geschafft?

Stögmeier: Wir haben uns am Montag ab 13.30 Uhr in die Warteschlange gestellt, sind fünf Meter gefahren und wieder gestanden. Am Ende konnten wir auch gar nicht mehr raus aus dem Auto, da es geregnet hat ohne Ende. Unser VW-Bus hat glücklicherweise Allrad, somit mussten wir nicht gerettet werden.

Sophie Berger: Uns wurde angeboten, dass wir auf einem Parkplatz warten, bis sich die Lage bessert. Zum Glück haben wir das nicht gemacht, sonst wären wir nicht mehr reingekommen. Wir hatten immer das Gefühl, dass es wenigstens ein bisschen weitergeht, auch wenn wir erst um 23.30 Uhr auf dem Festivalgelände waren.

Wie sind Sie mit der Organisation zufrieden?

Berger: Wir sind froh, überhaupt zu den Glücklichen zu gehören, die es geschafft haben. Aber speziell die Leute vor Ort sind eine große Hilfe: ein Zimmerer hat Gestrandeten sogar sein Gelände zum Schlafen zur Verfügung gestellt. Und obwohl wir den Anwohnern über Stunden das Zuhause blockiert haben, waren alle sehr gesprächig und nett zu uns.

Viele Festivalbesucher hatten dieses Glück nicht. Leidet die Stimmung darunter?

Stögmeier: Der Stimmung tut das keinen Abbruch. Es ist schon cool, nicht überall anstehen zu müssen. Trotzdem ist es schade, dass nicht alle aufs Festival durften. Wir sind einfach nur glücklich, dass die Veranstalter weiterhin das Beste draus machen und das Programm durchziehen.

Können Sie bei dieser Schlammschlacht überhaupt mitfeiern?

Stögmeier: Gehen ist extrem anstrengend. Aber bei den Konzerten können wir schon mitfeiern, man wird aber sehr schmutzig. Hingefallen sind wir zum Glück noch nicht, wobei das auch egal wäre: Wacken ist nur einmal im Jahr.

Das Gespräch führte Joshua Eibl.