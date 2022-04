Sonne zu jeder Jahreszeit und ein atemberaubendes Panorama bietet der Wallberg am Ufer des Tegernsees

Die Wallbergbahn startet pünktlich zum Beginn der Osterferien am 9.4.2022 in den Sommerbetrieb und ist täglich von 8:45 Uhr bis 17:00 Uhr (letzte Berg-/Talfahrt) geöffnet. © Lisa Bahnmüller

Am 9. April startet die Wallbergbahn in die Sommersaison und ist wieder regulär von 8:45–17:00 Uhr in Betrieb!

„In einer Stunde vom Marienplatz auf den Wallberg“ – mit diesem Slogan warb die Wallbergbahn nach ihrer Eröffnung 1951 in der bayerischen Landeshauptstadt München um Fahrgäste. Vieles hat sich zwischenzeitlich verändert. Aber immer noch präsentiert sich der Wallberg seinen Besuchern als ein Freizeit- und Naturerlebnis der Superlative.

Genießen Sie die Fahrt mit der Wallbergbahn und bewundern Sie das atemberaubende Panorama

Der am Südufer des Tegernsees gelegene Wallberg gilt als einer der schönsten Ausflugsberge Bayerns. Sonne zu jeder Jahreszeit und ein atemberaubendes Panorama lassen die Herzen der Besucher höher schlagen. Die Wallbergbahn bringt Sie sicher und bequem zu der auf 1620 m hoch gelegenen Bergstation; der ideale Ausgangspunkt für alle Aktivitäten.

Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Panoramarestaurant direkt an der Bergstation der Kabinenbahn. Der 260 Sitzplätze umfassende Rundbau gibt über die weite Glasfront den Blick bis ins Hochgebirge, auf die nahe gelegene Wallbergkapelle und den Tegernsee frei. Hier genießt man bayerische Schmankerl in den schönen Gasträumen oder auf der großen Sonnenterrasse. Alternativ bietet sich an, einige entspannte Stunden im Liegestuhl auf dem Wallbergplateau zu verbringen.

Gipfelsturm in 30 Minuten

Den Gipfel des Wallbergs ziert ohne Übertreibung eines der schönsten Gipfelkreuze in den Bayerischen Alpen. Und obwohl der Blick vom Wallbergplateau auf den Tegernsee und die umliegende Bergwelt bereits atemberaubend ist, lohnt sich der noch ca. 30minütige Anstieg von der Bergstation der Wallbergbahn für alle, die auf ein echtes Gipfelerlebnis nicht verzichten wollen.

Der Weg zum Gipfel führt rechts am Panoramarestaurant vorbei zunächst in eine kleine Senke, um anschließend steil zu einem Sattel anzusteigen. Von dort geht es über einige Schrofen, die festes Schuhwerk und Trittsicherheit erfordern, zu einem Plateau empor. Dort öffnet sich der Blick auf den felsigen Gipfelaufbau des Wallbergs mit seinem schönen Gipfelkreuz.

Wallberg im Sommer ist immer eine Wanderung oder einen Gleitschirmflug wert

Im Sommer gehört der Wallberg den Wanderern, Naturliebhabern und Sonnenanbetern. Mit etwas Glück lassen sich dabei die hier heimischen Steinadler beobachten. Dass die Thermik am Wallberg meist ideal zum Fliegen ist, wissen übrigens auch die Gleitschirmflieger zu schätzen. Direkt unterhalb des Panoramarestaurants kann man deren spektakuläre Startmanöver bestens verfolgen.

Auch für Gleitschirmflieger ist die Alpenregion ein spektakuläres Erlebnis. © Gisela Schregle

Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten

In den bayerischen Alpen sind zahlreiche Gams, aber auch andere Wildtiere unterwegs. Um die faszinierenden Tiere für Wanderer und Touristen noch besser erlebbar zu machen, wurde zwischen Wallbergplateau und Setzberg ein Beobachtungspunkt eingerichtet. Wer sich ruhig verhält und Rücksicht nimmt, kann hier – mit ein bisschen Glück – wertvolle Einblicke in das Leben des Gamswildes gewinnen. Der Beobachtungspunkt bietet den Blick auf den Risserkogel, wo sich Gämse im Sommer unter anderem zur Aufzucht ihrer Kitze aufhalten.

An der Bergstation der Wallbergbahn hält man sich Richtung Süden und folgt der Beschilderung Richtung Setzberg/Risserkogel wahlweise auf der Forststraße oder einem Steig an der Wallbergkapelle vorbei. Zur Orientierung folgt man dem Gams-Symbol auf den gelben Wegweisern.

Betriebszeiten Die Wallbergbahn startet pünktlich zum Beginn der Osterferien am 9.4.2022 in den Sommerbetrieb und ist täglich von 8:45 Uhr bis 17:00 Uhr (letzte Berg-/Talfahrt) geöffnet.

Kontakt

Wallbergbahn

Wallbergstraße 26

83700 Rottach-Egern

www.wallbergbahn.de