Wegen Corona: Jugendherbergen „fahren auf Sicht“

Die Jugendherberge Sudelfeld hat sich gegen das Corona-Virus gerüstet. Was aber fehlt, ist das Hauptklientel: Schulklassen.

Sudelfeld - „Die Situation ist dramatisch“, sagt Angie Sebrich, die zusammen mit ihrem Mann Mike die Jugendherberge am Sudelfeld betreibt. „Wir haben Einbußen von 70 bis 80 Prozent.“ Ohne weitere finanzielle Unterstützung werden etliche Jugendherbergen nicht überleben können, befürchtet sie. „Das wäre für viele das Aus.“

Sie hofft natürlich nicht, dass es so weit kommt. Denn Klassenfahrten sind unvergessliche Erlebnisse – das können wohl alle Generationen der vergangenen Jahrzehnte bestätigen. Gerade auch nach den Kontaktsperren durch Corona sei das Zusammensein mit Gleichaltrigen wichtig, findet Sebrich.

Dennoch: Für Bayerns Schulen hat das Kultusministerium mehrtägige Klassenfahrten vorerst bis Ende Januar gestrichen. Für die Zeit danach dürfen die Schulleitungen nur Fahrten buchen, die ohne Kosten storniert werden können. Die bayerischen Jugendherbergen haben darauf reagiert. Klassen, die bis Juli 2021 buchen, können ihren Aufenthalt ohne Angabe von Gründen noch zwei Wochen vorher kostenfrei stornieren. Wenn eine Klassenfahrt coronabedingt nicht stattfinden kann, ist eine Absage sogar bis 18 Uhr am Tag vor der Anreise noch möglich.

So sieht es in Bayern aus. In anderen Bundesländern gelten andere Regelungen, und das ist für die Sebrichs ein gewisser Hoffnungsschimmer. Denn zu ihrer Klientel gehören viele Schulen aus anderen Regionen Deutschlands, in denen die Kultusministerien (noch) nicht so strenge Regeln erlassen haben. Noch einen zweiten Vorteil hat die Jugendherberge am Wendelstein. „Wir haben im Winter und im Sommer was zu bieten“, sagt Sebrich. Da gehe es anderen Herbergen, die auf eine Hauptsaison angewiesen sind, schlechter.

Seit Beginn der Sommerferien hat die Jugendherberge zumindest einige Familien zu Gast. „Aber bei Weitem nicht so viele, wie wir sonst haben“, sagt Sebrich. Das Haus wird locker belegt. „Jede Familie bekommt ihr eigenes Zimmer, auch wenn befreundete Familien zusammen anreisen.“ Das Hygienekonzept sei „wahnsinnig ausgetüftelt“. Sie lobt den Landesverband, der sehr strenge Vorgaben erlassen habe.

Familien können aber die finanziellen Ausfälle durch abgesagte Klassenfahrten nicht ausgleichen. In der Jugendherberge Sudelfeld waren die Sebrichs und ihre fünf Mitarbeiter – zwei Köche, ein Mann für alles und zwei Frauen für Haus und Küche – von April bis einschließlich Juli in Kurzarbeit. Im Oktober werde es wohl auch nicht anders gehen, befürchtet Sebrich. „Wegen drei Familien den ganzen Apparat hochzufahren, das lohnt sich kaum. Da müssen wir die Kosten immer abwägen.“

„Fahren auf Sicht“, so laute deshalb zurzeit die Devise. Sebrich: „Wir können immer nur für vier Wochen planen.“ Sie blickt dennoch positiv in die Zukunft. Und sie freut sich über den Rückhalt, den ihr manche Stammgäste in der schweren Zeit gegeben haben. „Die haben uns im Voraus gezahlte Buchungsgebühren gespendet und gesagt ,Wir lassen euch nicht allein‘“, berichtet sie. Das mache natürlich Mut.

Das Bayerische Kultusministerium begründet das Verbot von Fahrten bis Ende Januar auch damit, dass „der Fokus im ersten Halbjahr des neuen Schuljahres 2020/21 auf Erteilung von Unterricht liegen soll“. Unterrichten könne man aber auch in Jugendherbergen – und lernen sowieso, findet Sebrich. Meist stünden Räume zur Verfügung, in denen auch mal eine klassische Unterrichtsstunde abgehalten werden könne. Und dann gebe es vor Ort oft viele Angebote wie Führungen mit Kräuterpädagogen oder Heimatführern.

Jubiläums-Angebot

Die Jugendherbergsidee wird heuer 111 Jahre alt. Für Familien gibt es ein Jubiläums-Special: drei Tage Urlaub für 111 Euro, gültig für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder. Auf der Homepage des Deutschen Jugendherbergswerks (www.jugendherberge.de) können Interessierte ein Ziel auswählen.