Wohnmobil mit Graffiti beschmiert: Mindestens 500 Euro Sachschaden

Ein Wohnmobil beschmiert haben Unbekannte in Fischbachau. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Fischbachau - Wie die Polizei Miesbach berichtet, ereignete sich die Sachbeschädigung irgendwann zwischen Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr. Ein 43-Jährige hatte sein weißes Wohnmobil der Marke Ford in der Lehenpointstraße auf einem Privatgrund abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte der Geschädigte aus dem Augsburger Umland Graffiti an der linken, vorderen Seite fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Miesbach unter: 0 80 25 / 29 90.