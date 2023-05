„So einen Zirkus habe ich noch nie erlebt“: Wie ein FC-Bayern-Fan die Meisterschaft erlebte

Von: Joshua Eibl

Teilen

Harry Huber, Vorsitzender Schlierseer FC-Bayern-Fanclubs. © privat

Der FC Bayern feierte dieses Wochenende seine elfte deutsche Meisterschaft in Folge, obwohl er als Zweiter in den Spieltag gegangen war. Wie ein eingefleischter Bayern-Fan das Herzschlagfinale erlebte.

Schliersee – Harry Huber ist Vorsitzender des FC-Bayern-Fanclub Alpenrose Schliersee. Den Fanclub gibt es bereits seit 30 Jahren. Wie er den Überraschungs-Titel erlebt hat, erzählt der Vorsitzende, im Interview.

Herr Huber, hinter dem FC Bayern liegt ein ereignisreiches Wochenende. Hatte Bayern mehr Glück als Verstand?

Harry Huber: Ich war gegen Leipzig noch im Stadion und hatte die Meisterschaft danach schon abgeschrieben. Normalerweise zerlegt der BVB die Mainzer, aber man sieht, dass die Spieler nicht mit dem Druck umgehen können. Auf der anderen Seite war ich nach Leipzig fast froh um den zweiten Platz, dann wäre mal richtig aufgeräumt worden. Der Gewinn war Glück für die Bayern, Pech für den BVB.

Aufgeräumt wurde trotz der Meisterschaft.

Harry Huber: So einen Zirkus habe ich noch nie erlebt, das macht dem Namen FC Hollywood aller Ehren. Das Aus von Oliver Kahn und Hasan Salihamidic war richtig, da sind wir uns alle einig. Da war gehörig der Wurm drin, doch die Art und Weise war verkehrt. Die Hintergründe erfahren wir vielleicht noch. Das alles kam von Hoeneß und Rummenigge, der Hainer entscheidet nicht alleine über so etwas. Ich war kein Freund vom Nagelsmann, aber ihn während dem Spielbetrieb zu entlassen, war falsch. Warum gibt man ihm dann einen Fünf- Jahres-Vertrag? Bayern hat den Tuchel reingeschmissen und erwartet, dass er alles gewinnt.

Was erwarten Sie für die nächste Saison?

Harry Huber: Bayern wird schon den richtigen Nachfolger für Salihamidic finden. Auch die Mannschaft gehört aufgeräumt. Die Spieler denken nicht mehr an den Fußball, sondern nur noch an das schöne Leben. Konditionsmäßig hat es diese Saison gefehlt, das Pressing ist immer in der zweiten Halbzeit eingebrochen. Wir brauchen einen Sechser, man darf den Kimmich nicht überschätzen – so gut ist der nicht. Und wir brauchen einen Mittelstürmer, den Lewandowski hätte man nicht gehen lassen dürfen, der spielt bestimmt noch zwei Jahre auf Top-Niveau.

je