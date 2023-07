Mit allem und schön scharf!

Mahir Deksiz und seine Frau Funda führen das Zum Macht‘l in Miesbach. © MKF_MaxKalup

„Zum Macht’l“ am Lebzelterberg in Miesbach ist mit türkischen Spezialitäten zurück. Auch für eine private Veranstaltung oder Feier.

Mit großer Vorfreude und einem breiten Lächeln kehrt Mahir Deksiz (43) mit seinem beliebten Imbiss „Zum Macht‘l“ am Lebzelterberg in Miesbach nach einer wohlverdienten Babypause zurück. Die Miesbacher haben ihn vermisst, den Döner vom Macht‘l: Knuspriges Döner-Fleisch gemischt aus Pute und Kalb, mit knackigem Salat, saftigen Tomaten, feiner Knoblauchsoße, Chili und eingepackt in der hausgemachten Dönertasche.

Sie kennen Macht‘l nicht?

Das ist Mahir Deksiz, der von seinem Chef und heute Spezi Hugo Tippl einfach nur liebevoll „Macht’l“ genannt wurde, als er vor 30 Jahren nach Bayern kam. „Das ist geblieben“, lacht Mahir Deksiz. Da lag es auf der Hand, dass er seinem Imbiss den Namen „Zum Macht‘l“ gab, als er ihn vor einigen Jahren eröffnete. Nach einer kleinen Auszeit folgt jetzt die Wiedereröffnung. Der Imbiss ist ein echter Familienbetrieb und wird mit viel Liebe und Leidenschaft geführt. Hauptsächlich kocht Macht‘ls Frau Funda, oft hilft deren Mutter. Alle Teigwaren werden nach traditionellen Familienrezepten selbstgebacken.

Aber der Macht‘l kann nicht nur Döner. Viele türkische Spezialitäten wie Lahmacun, Pide und Suppen werden angeboten. Für den Genuss ohne Fleisch werden Falafel, hochwertige Pommes oder frisches buntes Gemüse aus dem Wok gezaubert. „Traditionell bayrisch wird es dann am Nachmittag mit Kaffee, Cappuccino und Kuchen“, schmunzelt Mahir Deksiz und freut sich schon jetzt alle seine Stammgäste der letzten Jahre wieder begrüßen zu können.



Gemütliche familiäre Atmosphäre

Wenn das Wetter passt, können Sie im kleinen Biergarten sitzen und das Treiben am Lebzelterberg, der Verbindung zwischen dem oberen und dem unteren Marktplatz in Miesbach, beobachten. Aber auch im gemütlichen Gastraum können Sie Platz nehmen oder Ihre Speisen und Getränke einfach mitnehmen. Die Familie ist Mahir Deksiz besonders wichtig. Er selbst hat inzwischen zwei Kinder. Deshalb bekommen Schülerinnen und Schüler bei ihm auch einen Preisnachlass. „Kinder sollen sich ihr Mittagessen leisten können“, betont er.



Holen Sie sich den Macht‘l-Döner nach Hause

Sie planen eine Feier und wollen auf einen Döner nicht verzichten? Kein Problem, Macht‘l bringt den Döner zu Ihnen nach Hause oder zu Ihrer Veranstaltung und Sie und Ihre Gäste können den Döner in höchster Qualität frisch vom Spieß genießen.



Kontakt und Öffnungszeiten

Zum Macht‘l

Geöffnet Montag bis Freitag

Zebzelterberg 2

83714 Miesbach

Öffnungszeiten:

Mo - Mi und Fr: 09:00 - 18:00 Uhr

Do: 07:00 - 18:00 Uhr

Sa: 09:00 - 15:00 Uhr

Telefon: 0162-4693185

