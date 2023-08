Zuschauer satt beim Kuli: Kulinarische und musikalische Highlights

Von: Joshua Eibl

Teilen

Verblüffend für groß und klein: Der Feuerkünstler und Artist Mad-Hias sorgte auf der Marktplatzbühne für Staunen. Er jonglierte mit drei Feuerfackeln auf einem Hochrad. © THOMAS PLETTENBERG

In luftiger Höhe jongliert Mad-Hias drei Feuerfackeln. Die Begeisterung der Zuschauer für den hochradfahrende Feuerkünstler konnte in Miesbach nur durch das kulinarische Feuerwerk getoppt werden.

Miesbach – Der Kuli in Miesbach ist geglückt. Lange Zeit sah es danach aus, als ob der diesjährige kulinarische Abend ins Wasser fallen würde. Doch die Stadt Miesbach unter der Regie von Stadtmarketingchef Marco Giannini war mit Schirmen vom Bauhof auf alle Eventualitäten vorbereitet. „Wir hatten die Auftritte der Künstler aufgrund der Wettervorhersage gestrafft, damit wirklich jeder auftreten kann.“ Ausrüstung und Maßnahmen, die Giannini bei seinem ersten kulinarischen Abend am Ende glücklicherweise nicht benötigte. Denn pünktlich zum Auftakt der Trachtenkinder um 17 Uhr hörte der Regen auf. Und so stand dem Staunen, Schlemmen und Einkaufen in der Altstadt nichts mehr im Wege.

Ein kulinarischer Renner: Die Bubble-Waffeln können mit verschiedenen Zutaten gemischt werden. © THOMAS PLETTENBERG

Kulinarische und musikalische Highlights an allen Ecken: der Kuli

Denn Grund zum Verweilen gab es eigentlich an allen Orten an diesem Abend. Vom Stadtplatz wehte der süße Waffelduft hinüber, dazu ließ es die Rockband Skillgang und s’gleiche Blech mit Unchain My Heart von Joe Cocker krachen. Und auch für die Kinder war was geboten: Sie konnten sich beim Holzkegeln, einer Hüpfburg oder beim Dosenwerfen austoben. Eine kulinarische Besonderheit waren die Bubble-Waffeln: Die Besucher konnten die kugelförmige knusprige Textur mit verschiedenen Zutaten wie Früchten, Schlagsahne, Schokoladensoße oder Süßigkeiten kombinieren.

Auch am Marktwinkl wurden die Besucher mit Live Musik unterhalten und konnten sich gleich zwischen verschiedenen Speisen entscheiden: Neben dem Grillstand vom SV Miesbach und Chili con Carne vom TEV gab es auch eine türkische Spezialität – Gözleme. Dünne, meist würzig gefüllte Fladenbrote aus Yufka-Teig. Auf der Fraunhoferstraße lud der Geruch nach Steckerlfisch die Besucher zum Flanieren ein. Speziell die Liegestühle und Cocktails luden zum Verweilen ein, mit Liedern wie L’italiano hielt Bella Italia für einen Abend in Miesbach Einzug.

Feuerspektakel: Künstler begeistern die Besucher

Vom Marktplatz wehte der Geruch nach gebrannten Mandeln herüber, auch Genießer exotischer Variationen kamen mit Chilimandeln auf ihre Kosten. Und auch auf der Bühne war den Zuschauern eine Show geboten: DJ Nik Horner sorgte für die passende musikalische Begleitung zwischen den Auftritten der Künstler. Der Feuerkünstler und Artist „Mad-Hias“ konnte das Publikum auf einem über zwei Meter großem Hochrad begeistern – dort jonglierte er drei Feuerfackeln. Dem Künstler aus Beilngries im Altmühltal wurde zu späterer Stunde auch eine ganz besondere Ehre zuteil: Er verabschiedete die Besucher mit einem Feuerspektakel und zeichnete dabei eindrucksvolle Figuren in den Nachthimmel.

Gute Aussicht: Zwei Stelzengeherinnen hatten den Überblick über den kulinarischen Abend. © THOMAS PLETTENBERG

Auch die fünf Auftritte der Landkreistalente am Manhardtwinkel seien sehr gut bei den Besuchern angekommen. „Wir haben eigentlich alles abgedeckt und man wanderte von einem Musikgenre in das nächste.“ Unmut gab es höchstens in den Warteschlangen der gut besuchten Essensständen: Am Crêpesstand mussten die Besucher teilweise mutmaßen, welche Reihe sie ins kulinarische Glück führt. „Das Wetter hat zum Glück noch bis 23 Uhr gehalten“, zog Giannini ein positives Fazit.

Auch die Planungen für den nächsten Kuli sind bereits voll im Gange – die ersten zwei Artisten haben bereits zugesagt. Welche dies sind wollte Giannini zunächst jedoch nicht verraten.