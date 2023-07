Seit 15 Jahren ein lebendiges Miteinander: Pfarrer Martin Weber beschwört die Gemeinschaft und kritisiert die Politik

Kinderbetreuung im Tal

Vor 15 Jahren wurde in Tegernsee unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde die erste Kinderkrippe im Tal aus der Taufe gehoben.

Bad Wiessee – Dies und dass neun weitere Kindertagesstätten rund um den See folgten, wurde jetzt gefeiert. Zum Sommerfest auf dem Schulgelände in Bad Wiessee kamen zig Generationen von Kita-Kindern, ihre Eltern, Großeltern, Vertreter aus der Politik sowie Sponsoren und Gönner zusammen.

Rund 300 Gäste tummelten sich vergnügt zwischen den Essensständen – Haus- und Hof-Caterer Christian Wörner zum Beispiel hatte Riesenpaella spendiert –, den Spielstationen und dem Tombola-Stand, an dem es Gutscheine von örtlichen Eisdielen, Tickets für Indoor-Erlebniswelten sowie Spiele und Sportgeräte zu gewinnen gab. Die Kinder selbst führten voller Stolz einstudierte Tänze vor.

Nicht alle Kinder haben einen Betreuungsplatz gefunden: „Das Problem wurde von oben nach unten gereicht“

Es war ein großes, lebendiges Miteinander, und die Freude, Kinder wachsen und groß werden zu sehen, war spürbar. „Wir sind so dankbar für das, was hier gewachsen ist. Dieses Miteinander zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte Pfarrer Martin Weber. Es sei aber gleichzeitig Auftrag und Ansporn für die Zukunft, dies fortzuführen und die Gesamtsituation der Kinderbetreuung im Tal zu sichern.

Weber dankte vor allem auch den Mitarbeitern, die inhaltlich eine hervorragende Arbeit in nicht gerade einfachen Rahmenbedingungen leistet würden. Denn – damit hielt der Pfarrer nicht hinter den Berg –, dass nicht alle Kinder einen Platz in einer Krippe, einem Hort oder der offenen Ganztagsschule gefunden hätten, liege nicht an den Kommunen oder am Landratsamt, sondern an der Bundespolitik. Dass man Kinderbetreuungsplätze beziehungsweise den rechtlichen Anspruch darauf zum Wahlkampfthema gemacht habe, sei nicht durchdacht gewesen. „Das Problem wurde von oben nach unten gereicht und kann nicht gelöst werden, weil es einfach kein Personal gibt“, so Weber. Dieser Mangel sei das Hauptproblem – auch im Tal. Die Lösung nach Webers Auffassung: das Miteinander. Von Anfang an waren die Kindertagesstätten eine talweite Einrichtung gewesen, die deshalb funktioniere, weil viele Menschen – ob Eltern, Mitarbeiter oder Vertreter der Kommunen – ohne Druck gesagt hätten: „Ja, wir wollen das.“

Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn dankte für dieses Miteinander, die Gemeinschaft und den Erfolg, während Wiessees Vize-Bürgermeisterin Birgit Trinkl mit Blick auf das Zukunftsprojekt in ihrem Ort die Trag- und Zukunftsfähigkeit der Organisation lobte. Und Olaf von Löwis betonte in seiner Doppelrolle als Landrat und Opa von zwei Kita-Kindern, wie wichtig das Thema im Landkreis, aber auch für die Entwicklung des Landkreises ist.

ALEXANDRA KORIMORTH