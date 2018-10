30 Fahrgäste sitzen im Zug fest - BOB in Schaftlach liegengeblieben

Ärger bei der Bayerischen Oberlandbahn: 30 Fahrgäste sitzen in einem Zug fest. Hilfe lässt wegen dichten Feierabendverkehrs auf den Straßen zunächst auf sich warten.

Schaftlach - In einer äußerst unangenehmen Situation stecken zur Stunde rund 30 Fahrgäste der Bayerischen Oberlandbahn (BOB): Ein Zug der BOB ist am Freitagabend gegen 18.30 Uhr mit einem technischen Problem in der Ausfahrt des Bahnhofs Schaftlach liegen geblieben. Die Passagiere müssen einstweilen in dem Zug ausharren. Das bestätigte ein Sprecher der BOB Merkur.de auf Anfrage.

Nach Angaben des Unternehmens sind Techniker und Mitarbeiter auf dem Weg Richtung Schaftlach - allerdings mache starker Verkehr auf den Straßen das Vorankommen schwierig. Gleiches gelte für einen bereits eingerichteten Schienenersatzverkehr. Man bedauere das Problem, erklärte der Sprecher.

Nach Angaben eines Merkur.de-Lesers kursierte zwischenzeitlich im Zug das Gerücht, die Fahrgäste sollten durch die Feuerwehr aus dem Zug begleitet werden. Entsprechende Pläne gibt es aktuell aber offenbar nicht.

