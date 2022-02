33. Internationales Musikfest: Vorverkauf startet

Star-Violinistin Julia Fischer ist auch 2022 beim Internationalen Musikfest am Tegernsee zu Gast. © Uwe Arens

Das 33. Internationale Musikfest am Tegernsee plant mit vollem Saal – und bietet volles Programm. „Ich konnte nicht widerstehen und zu niemandem Nein sagen“, gesteht Festival-Leiter Helge Augstein. Am Montag, 14. Februar, startet der Vorverkauf.

Tegernseer Tal - Die Eröffnung in der Tenne von Gut Kaltenbrunn – mit acht von zwölf Konzerten klar die Heimstatt des diesjährigen Festivals – übernehmen am 14. Juli acht Streicher der Akademie des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Bruch und Maurice Ravel. Tags darauf, am 15. Juli, gibt es ein Wiedersehen und -hören mit Star-Violinistin Julia Fischer und Nils Mönkemeyer an der Viola, die mit Alexander Sitkovetsky (Violine), Friedrich Thiele (Cello) und William Youn (Klavier) einen Abend mit Antonín Dvořák, Alfred Schnittke, Schubert und Robert Schumann gestalten.

Nicht nur reine, pure Klassik

Nach einem Klavierabend mit David Fray (16. Juli, Kaltenbrunn), ein herausragender Künstler seiner Generation, schlägt das Musikfest ungewöhnlichere Saiten an: die von Gitarre und Mandoline. „Wir wollen auch ein, zwei Konzerte anbieten, die ein bisschen aus dem Rahmen fallen“, sagt Augstein, „nicht die reine, pure Klassik“. Dafür erleben die Besucher eine Zusammenarbeit zweier gefeierter Instrumentalisten, die auch solo Hallen wie die Royal Albert Hall füllen: Gitarrist Miloš und Mandolinist Avi Avital. Das Publikum in Kaltenbrunn wird Zeuge einer echten Weltpremiere, wie Augstein nicht ohne Stolz ankündigt: Die beiden Weltstars präsentieren am 17. Juli ein Werk des französischen Komponisten Mathias Duplessy, das sie erst nach dem Musikfest am Tegernsee auch beim Schleswig-Holstein Musikfestival und beim Verbier Festival spielen werden.

Debüt der Pianisten-Brüder Arthur und Lucas Jussen

Auf den Abend mit einem siebenköpfigen Ensemble mit Streichern sowie Klarinette, Fagott und Horn am 19. Juli folgt ein weiteres Debüt: der erste Auftritt der Pianisten-Brüder Arthur und Lucas Jussen beim Musikfest. „Darauf freue ich mich wahnsinnig“, gesteht Augstein. Die Brüder seien ein echtes Kontrastprogramm zur todernsten Herangehensweise an klassische Musik: „Es ist eine Freude, ihnen zu lauschen.“

Beim diesjährigen Abstecher an den Schliersee, den das Musikfest nach ein paar Jahren Pause wieder wagt, kommen am 22. Juli The King’s Singers. Das bekannte britische A-cappella-Sextett sollte zugkräftig genug sein, um Publikum auch von weither anzuziehen, meint Augstein; ob das Stammpublikum vom Tegernsee den Schlenker an den Schliersee mitgeht, sollte damit weniger ins Gewicht fallen. The King’s Singers stellen im Terofalsaal ihr Programm „Songbirds“ vor, zu deutsch „Singvögel“. Am 23. Juli folgt das Open Air auf Schloss Ringberg über dem Tegernsee, diesmal mit dem Blechbläser-Quintett Karidion Brass.

„Karneval der Tiere“ für Kinder

Nach der gelungenen Premiere im vorigen Jahr wird es heuer auch wieder ein Kinderkonzert geben. Diesmal steht am 24. Juli im Seeforum in Rottach-Egern Camille Saint-Saëns „Karneval der Tiere“ auf dem Programm, dargeboten von einem Ensemble unter der Leitung des Tegernseer Kantors Sebastian Schober. Die Rolle des Sprechers übernimmt Willi Weitzel, bekannt von „Willi wills wissen“. Abends kommen Benjamin Schmid und Emmanuel Tjeknavorian (Violine), Benedict Mitterbauer (Viola) und Matthias Bartolomey (Cello) ins Seeforum – ein „Wiener Programm“ nennt es Augstein, denn nicht nur sind alle Musiker aus Österreich, auch die Komponisten wirkten oder wirken allesamt in Wien: Mozart, Fritz Kreisler und der zeitgenössische Komponist Georg Breinschmid.

Beethoven-Abend in Kaltenbrunn

Ehe das Hagen-Quartett mit einem Beethoven-Abend am 27. Juli in Kaltenbrunn für den Schlussakkord sorgt, sind Star-Klarinettistin Sabine Meyer, Cellist Alban Gerhardt und Pianist Kit Armstrong – ein Publikumsliebling beim Musikfest – mit Werken von Ludwig van Beethoven, Carl Maria von Weber und Johannes Brahms an der Reihe. Armstrong, inzwischen ein Publikumsliebling beim Musikfest, springt für Seong Jin Cho ein, der aus terminlichen Gründen absagen musste. Er habe Sabine Meyer, die eigentlich nicht in anderer Besetzung auftreten wollte, davon überzeugen können, es mit der neuen Zusammenarbeit zu versuchen, erzählt Augstein. So bringt das Festival auch wieder einmal Künstler zusammen.

Das komplette Programm

ist online auf www.musik fest-am-tegernsee.de zu finden. Eintrittskarten gibt es ab sofort in allen Tourist-Informationen am Tegernsee sowie über München Ticket.