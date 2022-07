70 Jahre Betten Niedermaier in Bad Wiessee – Ihr Fachmann rund um erholsamen Schlaf

Bei Betten Niedermeier finden Sie alles für erholsamen Schlaf: Matratzen, Decken und Bettwäsche. © Florian Bachmeier

Ihr Fachgeschäft am Tegernsee: Betten Niedermaier versorgt Kunden schon seit 70 Jahren mit allen Produkten für erholsamen Schlaf.

Der Schlaf wird erst so richtig erholsam, wenn man die richtige Bettdecke, die passende Matratze und auch behagliche Bettwäsche hat. Betten Niedermaier in Bad Wiessee weiß und hat alles, was Sie dafür brauchen. Das Fachgeschäft feiert jetzt sein 70-jähriges Bestehen – der beste Beweis, dass Fachkompetenz, beste Beratung und Kundennähe eben unschlagbar sind.

70 Jahre Betten Niedermaier: Kompetenz, Beratung und Kundenähe

Den Grundstein für das erfolgreiche und traditionsreiche Unternehmen legten Alois Niedermaier und sein Bruder, als sie in einem alten Omnibus eine Bettfedernreinigung installierten und die Kunden vor Ort bedienten. Nach abgeschlossener Fachausbildung in einer Münchner Bettenfabrik übernahm 1975 Sohn Fritz Niedermaier den Betrieb und eröffnete das jetzige Geschäft 1987 an der Sanktjohanserstraße 67 in Bad Wiessee.

Anfänge der Bettenreinigung Niedermaier. © Florian Bachmeier

Mit seinen beiden Töchtern Elisabeth Pavlakovich und Brigitte Möhwald sowie der neuen Mitarbeiterin Evi Bülling führt er sehr erfolgreich und weit über die Landkreisgrenzen hinaus den Familienbetrieb. 70 Jahre Betten Niedermaier – für die Treue der Kunden bedankt sich die Familie ganz herzlich.

Brigitte Möhwald, Fritz Niedermaier, Evi Bülling, Elisabeth Pavlakovich. © Florian Bachmeier

Betten Niedermaier in Bad Wiessee: Der Kunde ist König

Der Kunde ist König bei Betten Niedermaier! Neben den Serviceleistungen wie Bettfedernreinigung im eigenen Haus oder Nachfüllen von Kissen und Decken, bietet das Geschäft Bettwäschen, Bettdecken und Kopfkissen in allen Größen und Füllungen, teils auch aus eigener Manufaktur und nach individuellen Bedürfnissen und Wünschen. Beim Matratzenangebot wird besonderer Wert auf ein Ganzheitskonzept für natürlichen und gesunden Schlaf gelegt: 100 Prozent Naturkautschuk, verknüpft mit wertvollen Naturmaterialien wie Torf, Leinen, Schafwolle und Stroh. Gerne können Sie auf der Matratze, die für Sie in Frage kommt, zuhause probeliegen.

Bei Betten Niedermeier finden Sie Matratzen, Decken und Bettwäsche, aber auch alle Textilien fürs Badezimmer. © Florian Bachmeier

Lust auf schöne Bettwäsche, die zu Ihren individuellen Bedürfnissen auch wirklich passt? Betten Niedermaier erfüllt gerne Ihre Wünsche und Vorstellungen und hat ein großes Sortiment an Bettwäsche in allen Qualitäten von Mako-Satin, Damast, Seidenjersey oder Flanell vorrätig. Natürlich auch in allen Größen und von renommierten, internationalen Herstellern. In dem Fachgeschäft finden Sie zudem alles, was Ihr Bad schöner macht – von Handtüchern, über Badematten, Bademäntel sowie Strand- und Saunatücher.

Das komplette Sortiment finden Sie natürlich im Online-Store. Bestellen Sie ganz entspannt von zuhause aus. Aber noch besser, Sie schauen vorbei und lassen sich bei guter Beratung inspirieren!

Kontakt

Betten Niedermaier

Sanktjohanserstraße 67

83707 Bad Wiessee

0 80 22 / 8 18 09

www.betten-niedermaier.de

info@betten-niedermaier.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Samstag von 9 bis 12.30 Uhr