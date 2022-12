Alpbachbrücke: Verwunderung über neues Geländer

Von: Gerti Reichl

Passt das so? Das neue Brückengeländer am Alpbach wirft Fragen auf. © TP

Seit Juli wurde die Alpbachbrücke in Tegernsee erneuert. Jetzt rollt der Verkehr wieder, doch über das Geländer wundert sich so mancher Passant.

Tegernsee – „Nanu, das gibt’s doch nicht! Ist das noch niemandem aufgefallen?“, fragte sich unser Leser Manfred Holthoff, als er dieser Tage über die neue Alpbachbrücke spazierte und ihm das seeseitige Geländer auffiel: Während es auf der südlichen Seite scheinbar zu kurz und mit einer provisorischen Holzkonstruktion versehen ist, ragt es an der nördlichen Seite um 80 Zentimeter über die notwendige Brückenlänge hinaus. „Ich fühle mich an einen Schildbürgerstreich erinnert“, wundert sich Holthoff.

Konfrontiert mit der Angelegenheit, bezieht Ursula Lampe, Sprecherin des Staatlichen Bauamts Rosenheim, Stellung. Im Auftrag des Bauamts wurde die Bundesstraßenbrücke über den Alpbach seit Anfang Juli erneuert. Die Installation des neuen Geländers war eine der letzten Maßnahmen, ehe nur wenige Tage nach dem planmäßigen Ende die Baufirmen Anfang Dezember abziehen und der Verkehr wieder rollen konnte.

Verwunderung über neues Brückengeländer - Ortstermin geplant

Nein, es handle sich nicht um einen Fehler, so Lampe. „Das Füllstabgeländer muss spezifische statische Anforderungen für etwa Anprall erfüllen und reicht in der Regel immer von Anfang bis Ende der Brückenkonstruktion. In diesem Fall reicht das Geländer von Beginn bis zum Ende der Brückenkappen.“ Dennoch, so Lampe, werde es mit der Stadt und Anliegern einen Ortstermin geben, um zu prüfen, ob Nachbesserungen, etwa die Anpassung des Geländers oder Ergänzungen eines Rohrgeländers, erforderlich und umsetzbar seien. Grundsätzlich sei die Baumaßnahme seit 8. Dezember abgeschlossen und die Verkehrssicherung zurückgebaut. gr