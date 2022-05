100 Jahre Bad Wiessee: Musikalisches Experiment zum Jubiläum

Von: Alexandra Korimorth

Bereiten sich auf die einmalige Fusion vor: (v.l.) Susanne Wiesner von den Perlseern, Komponist Thomas Rebensburg und Georg Höß von Trovasur mit Florian Stecher von der Band Hoamatbeat. © Thomas Plettenberg

Das 100-jährige Bestehen Wiessees als Heilbad wird im Sommer groß gefeiert. Zu dem einmaligen Anlass ist auch wieder eine einmalige musikalische Fusion geplant: Die Combo Trovasur und die Perlseer machen zu dem Jubiläum gemeinsame Sache.

Bad Wiessee – Statt eines Seefests feiert Bad Wiessee sein Jubiläum als Heilbad gleich vier Tage lang: Von 30. Juni bis 3. Juli jagt an der Seepromenade ein Programmpunkt den nächsten. Und eigens zu diesem Anlass fusionieren zwei der bekanntesten Gruppen aus der Region: Die drei Perlseer Dirndl und die Band Trovasur erarbeiteten ein bayerisch-südamerikanisches Programm – eine Reminiszenz an die kulturelle Strahlkraft und Geschichte des bayerischen Weltbads am Tegernsee.

Für die große Wiesseer Geburtstagsfeier wird an der Seepromenade gegenüber vom Musikpavillon die große Seefestbühne mit Leinwand, Beschallung und Beleuchtung aufgebaut. „Wir freuen uns, dort zum Jubiläum ein besonders breites und vielfältiges Programm präsentieren zu dürfen“, sagte Peter Rie, Veranstaltungsleiter der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), nun beim Pressegespräch zur Vorstellung. Einzigartig ist dabei die Fusion von Trovasur und Perlseer Dirndln – die einen bekannt für ihre kubanischen Klänge in bayerischer Spielart, die anderen für ihren glockenklaren bayerischen Dreigesang.

Zusammengebracht hat sie der Tegernseer Komponist und Arrangeur Thomas Rebensburg, der bereits 2021 beim #wiesseerocks-Programm, Trovasur mit Georg Höß (Gitarre, Tres und Gesang), Markus Aldenhoven (Gitarre, Gesang), Matthias Erhardt (Percussion), Sebastian Erhardt (Guitarrón), Andreas Erlacher (Akkordeon), Klaus Miller (Zither, Percussion, Gesang) und Raúl Piminchumo (Gitarre, Percussion, Gesang) musikalisch fulminant mit dem klassischen Wiesseer Salonorchester fusioniert hatte (wir berichteten). Seither ist Rebensburg am Klavier auch selbst festes Mitglied bei Trovasur.

Einmal über den Atlantik und zurück

Deren Frontmann Höß hat sich wiederum auf die Anfänge als Geburtstags-Combo mit mexikanischem Mariachi-Repertoire besonnen – und auf musikhistorische Wurzeln der südamerikanischen Musik, die auch im Alpenraum liegen: Nachhaltig wirkte darauf das Militärorchester von Maximilian I. von Mexiko, Habsburger und Enkel von Bayerns König Max I. Joseph. Unter dessen 7000 Mann starkem, österreichisch-mexikanischem Freiwilligen-Corps befanden sich 60 alpenländische Musikanten. „Was das für Typen waren, die ihre Spuren musikalisch in der mexikanischen und auch sonstigen südamerikanischen Musik hinterlassen haben?“, fragt sich Höß lachend.

Alpenländisch-europäische Elemente wie auch ungarische und slawische seien erst in die Mariachi-Musik geflossen und dann um die ganze Welt gegangen. „Diese bayerischen Stücke gilt es nun zu reimportieren“, sagt Höß. Dieser Aufgabe widmet sich aktuell Rebensburg, der die Stücke von mexikanischer Besetzung auf Zither und Kontragitarre umarrangiert. Seine Fusionsidee richtet sich aber auch auf den klassischen Dreigesang der Perlseer mit Michaela Brückner (Erste Stimme und Harfe), Susanne Wiesner aus Rottach-Egern (Zweite Stimme Geige) sowie Christina Meier (Dritte Stimme und Klarinette), der in die rhythmisch gesetzte Latino-Musik übersetzt werden soll. „Der dreistimmige Satz der südamerikanischen Musik ist sehr parallel zur bayerischen Musik“, sagt Wiesner. „Die größte Herausforderung für uns ist es, die spanischen Texte zu lernen.“ Die Sängerin ist überzeugt: „Des wird richtig cool.“ Zur Unterstützung holen sich „Perlseer & Trovasur“ zudem Trompete, Saxofon und Posaune dazu.

Zum Einheizen davor kommt die Band Hoamatbeat mit Frontmann Florian Stecher aus Rottach-Egern. Deren Konzert voriges Jahr bei #wiesseerocks hatte wegen eines Unwetters abgesagt werden müssen. Dafür stellen sie nun in neuer Formation ihr neues Album vor. „Diverser, lässig, cool“, beschreibt Stecher den weiterentwickelten Hoamatbeat-Sound.

Das Programm an der Seepromenade

Donnerstag, 30. Juni: 19.30 Uhr „Sommer, Sonne, Dolce Vita“ mit dem Salonorchester (Eintritt frei)

Freitag, 1. Juli: 13 bis 16 Uhr offener Gastronomiebereich mit Rahmenprogramm. 19.30 Uhr „Waterloo – A Tribute to ABBA“ (Tickets 30 Euro)



Samstag, 2. Juli: 13 bis 16 Uhr Gastronomiebereich mit Rahmenprogramm. 18 Uhr Hoamatbeat. 20 Uhr Perlseer & Trovasur (Tickets 30 Euro). Circa 22 Uhr Wasserwand mit Lasershow.



Sonntag, 3. Juli: 9.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen und Blasmusik. 12 bis 17 Uhr verkaufsoffener Sonntag.



Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Juli: Führungen durch das Jodschwefelbad, Tag der offenen Tür mit Ausstellung am 30. Juni.

Ticketvorverkauf: Kategorie 1 (bestuhlt) 30 Euro, Vorverkauf in allen Touristinfos am Tegernsee und über München Ticket. Wetterabhängig zur Veranstaltung auch Kategorie 2 (15 Euro) auf unbestuhlter Wiese.