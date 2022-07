Wiesseer feiern 100 Jahre „Bad“: Auftakt des Festprogramms wegen Wetter abgesagt

Von: Gabi Werner

Teilen

Freuen sich aufs Jubiläums-Programm: Bürgermeister Robert Kühn (l.) und TTT-Mitarbeiter Peter Rie. © archiv tp

Konzerte, eine Lasershow, ein Festzug und Dolce Vita: Bad Wiessee feiert sein 100-jähriges Bestehen als Kurort mit einem mehrtägigen Programm. Der Auftakt heute Abend (30. Juni) wurde allerdings abgesagt.

Update vom Donnerstag, 30. Juni:

Das Konzert des Salonorchesters, mit dem heute (30. Juni) das Jubiläumsprogramm an der Seepromenade eröffnet werden sollte, fällt wegen eines drohenden Unwetters aus. Ab Freitagabend ist eine stabilere Witterung zu erwarten - Peter Rie von der TTT ist zuversichtlich, dass ab dann alle Programmpunkte stattfinden können.

Ursprüngliche Meldung vom Dienstag, 28. Juni:

Bad Wiessee – Von einem kleinen Bauerndorf am Westufer des Tegernsees zum florierenden Kurort: Der Namenszusatz „Bad“ hat für Wiessee eine zentrale Bedeutung. Vor genau 100 Jahren hat die Regierung von Oberbayern die Umbenennung genehmigt. Ein Jubiläum, das im Ort mit einem mehrtägigen Programm gefeiert wird.

Am Donnerstag geht‘s los mit dem Salonorchester und Dolce Vita

Los geht es am Donnerstag, 30. Juni. Nach einem Stehempfang für geladene Gäste sind ab 19.30 Uhr an der Seepromenade „Sommer, Sonne und Dolce Vita“ angesagt: Unter diesem Motto spielt das Salonorchester bei freiem Eintritt auf der großen Seefest-Bühne, die eigens für das mehrtägige Jubiläum aufgebaut wird. Peter Rie, Veranstaltungsmanager der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), spricht von sehr viel Aufwand bei Technik und Darbietung. „Die Promenade wird toll illuminiert und beschallt.“ Einlass ist ab 18 Uhr. Das Gelände rund um die Bühne wird komplett bestuhlt, Essen, verschiedene Getränke und eine Cocktail-Bar runden das Dolce-Vita-Gefühl ab.

Große ABBA-Show auf der Bühne an der Seepromenade

Ein öffentliches Programm mit DJ, „chilliger Musik“ (Rie), Moderation und einem Glücksrad gibt es jeweils am Freitag und Samstag, 1. und 2. Juli, von 13 bis circa 16 Uhr am Seeufer von Bad Wiessee. Am Freitag dürfen sich die Besucher am Abend bei „Waterloo – A Tribute to ABBA“ auf einige Ohrwürmer gefasst machen. Beginn ist ebenfalls um 19.30 Uhr, enden wird die Veranstaltung gegen Mitternacht. Karten für 30 Euro zuzüglich Systemgebühr sind laut Rie noch bei den Tourist-Infos rund um den See und über München Ticket erhältlich. „Ab Mittwoch werden wir vermutlich auch ein Teilkontingent der Tickets für die Wiesenplätze freischalten“, kündigt der Veranstaltungsmanager an. Die Besucher können hier auf ihren eigenen Picknickdecken Platz nehmen und zahlen nur die Hälfte des Kartenpreises.

Konzerte werden nur bei drohendem Unwetter abgesagt

Am Samstag heizen ab 18 Uhr die Jungs von Hoamatbeat ein, ab 20 Uhr übernehmen Perlseer & Trovasur. Auch hier sind noch Tickets erhältlich, sie gelten für beide Bands. Nach dem Auftritt der Musiker ist eine Lasershow auf Wasser-Leinwand geboten – sozusagen als Ersatz für ein Feuerwerk. „Wir wollen dieses Thema einmal austesten“, sagt Rie. Die Konzerte finden auch bei Regen statt, lediglich bei drohenden Unwettern werden sie abgesagt und die Ticket-Käufer erhalten ihr Geld zurück. Übrigens: Alle Besucher mit Karte können am Freitag und Samstag kostenlos die Ringlinie des Regionalverkehr Oberbayern (RVO) nutzen.

Zum Abschluss gibt‘s einen Festzug der Vereine und einen Gottesdienst

Den Abschluss der Festivitäten bildet der Sonntag, 3. Juli. Um 9 Uhr setzt sich am Rathaus ein Festzug mit Vereinsabordnungen, Gemeinderäten, Vertretern der anderen Tal-Kommunen sowie der Blaskapelle und dem Spielmannszug in Richtung Seepromenade in Bewegung. Dort beginnt um 9.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen. Danach erklingt bis 15 Uhr Blasmusik am Seeufer. Außerdem haben von 12 bis 17 Uhr die Wiesseer Geschäftsleute im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags ihre Läden geöffnet.

Wer sich speziell für die Angebote im Jodbad interessiert, kann zwischen Freitag und Sonntag an kostenlosen Führungen teilnehmen. Allerdings ist dazu eine Anmeldung unter Telefon 08022/8608-0 oder per E-Mail an die Adresse info@jodschwefelbad.de nötig.

gab