100 Jahre Kurort: Jubiläumsfeier mit Stil

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Bürgermeister Robert Kühn und Peter Rie stellen das Festprogramm vor © THOMAS PLETTENBERG

Seit 1922 ist Bad Wiessee anerkannter Kurort. Eine große Sause zum 100-jährigen Jubiläum gibt es aber nicht: Das Heilbad will in eher kleinem Rahmen feiern – und damit eine Schablone für künftige Veranstaltungen liefern. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie.

Bad Wiessee – Am 30. Juni jährt sich die Erhebung Wiessees zum Kurort zum 100. Mal. 1922 hatte Wiessee den Namenszusatz „Bad“ erhalten – der Beginn des Wandels vom Bauerndorf zum mondänen Heilbad, das Menschen aus der ganzen Welt anzog. Sie setzten auf die heilende Kraft der deutschlandweit stärksten Jod-Schwefel-Quellen, die 1909 zufällig bei Ölbohrungen entdeckt worden waren. Das Wasser lindert unter anderem Atemwegserkrankungen, Hautleiden und Rheuma. Sogar König Ferdinand von Bulgarien weilte regelmäßig in Bad Wiessee. Im Hotel Rex genoss er seine Sommerfrische.

Lange her. Wer heute durch Bad Wiessee geht, sieht, dass die Blütezeit des Kurwesens vorbei ist. Er sieht aber auch, dass sich etwas tut: Neben der Badepark-Ruine steht das neu erbaute Jod-Schwefelbad, dessen elegante Formensprache der namhafte Architekt Matteo Thun ersonnen hat. Neben der verwitterten und moosbedeckten Wilhelmina-Quelle strahlt das moderne Pumpenhaus der Adrianus-Quelle. „Wir befinden uns, genau wie schon 1922, an einem Wendepunkt, an dem es gilt, Neues zu wagen“, so Bürgermeister Robert Kühn (SPD). Bad Wiessee sei dabei, sich zu verändern und neue Wege zu beschreiten.

Die Richtung, in die es dabei geht, umreißt Kühn bei der Vorstellung des Jubiläumsprogramms im Wiesseer Rathaus: „Es muss nicht immer alles höher, größer und schneller werden. Wir wollen Feste für die Menschen aus dem Tegernseer Tal und aus dem Landkreis machen. Wir müssen keine Feste für das ganze Oberland machen.“ Ein kleines, aber feines Format soll das vier Tage dauernde Programm zum 100-jährigen Jubiläum haben. Mit einer Obergrenze an Zuschauern – selbst, wenn am 20. März die pandemiebedingten Einschränkungen fallen und große Events möglich wären. „Ein Seefest wäre eine der üblichen Großveranstaltungen im Ort“, sagt Kühn. „Davon wollen wir abrücken.“

Auslöser war Corona, wie Peter Rie, Veranstaltungsmanager der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) erklärt: „Wir haben die Planungen mitten in der Pandemie begonnen. Wir mussten uns fragen: Wollen wir überhaupt was machen? Können wir planen?“ Klar sei gewesen: „Ein Seefest mit 8000 bis 10 000 Menschen ist nicht machbar und nicht vertretbar. Denn Corona begleitet uns auch diesen Sommer.“ Also beschlossen die Beteiligten, ein Format zu entwickeln, das Einlasskontrollen und die Erfassung von Kontaktdaten ermöglicht: Dabei handelt es sich um zwei Konzerte in einem abgetrennten Bereich an der Seepromenade, für die man Karten kaufen muss. Ab sofort ist ein Kontingent von 800 Tickets je Konzert im Vorverkauf. Wer eines davon hat, kann sich im bestuhlten Bereich setzen, der überdacht ist. „Damit wir die Veranstaltung wetterunabhängig durchführen können“, so Rie. Hinzukommt ein Kontingent von weiteren 400 bis 500 Karten, das erst kurz vor Veranstaltungsbeginn freigeschaltet werden kann – oder auch nicht: „Das machen wir unter anderem vom Wetter abhängig“, sagt Rie. Schließlich handele es sich um Plätze im nicht bestuhlten und nicht überdachten Bereich. „Wenn es kurz davor Starkregen gegeben hat, macht das keinen Sinn.“

Dazu kommen kostenlose Programmpunkte. Etwa ein Konzert des Salonorchesters. Auch die kostenlosen Veranstaltungen finden in einem abgegrenzten Bereich statt, sodass Zugangsbeschränkungen möglich sind, wenn sich zu viele Menschen auf dem Gelände tummeln. „Wir wollen mit einem kleinen, aber feinen und qualitativ hochwertigen Fest eine Blaupause für die Zukunft liefern“, sagt Kühn. Schließlich gehe es auch um Nachhaltigkeit: Weniger Besucher bedeuteten weniger Verkehr. Und weniger Müll. Die Gastronomen, die während des Festes bewirten, müssen Porzellangeschirr verwenden – kein Wegwerfgeschirr aus Plastik, Bambus oder Holz. „Das macht für mich den Stil der Feier aus“, sagt Kühn. „Klein, fein und mit Porzellan.“

Termine im Überblick:

Den Auftakt macht am Donnerstag, 30. Juni, die kostenlose Veranstaltung: „Sommer, Sonne, Dolce Vita“ mit dem Salonorchester an der Seepromenade. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Am Freitag, 1. Juli, 19.30 Uhr, findet das Konzert „Waterloo – A Tribute To Abba“ statt. Karten zu 30 Euro (zzgl. Gebühr) gibt’s ab sofort bei München Ticket.

Am Samstag, 2. Juli, findet von 13 bis 16 Uhr ein Programm mit DJ und gastronomischen Angeboten statt. Ab 18 Uhr spielen „Hoamatbeat“ und um 20 Uhr „Perlseer & Trovasur“. Das Kombiticket zu 30 Euro (zzgl. Gebühr) gibt’s ab sofort bei München Ticket. Gegen 22 Uhr gibt’s eine Lasershow am See – eine nachhaltige Alternative zum Feuerwerk, wie Kühn betont.

Am Sonntag, 3. Juli, beginnt um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen und Blasmusik an der Seepromenade.

An allen Tagen führen Heimatführer durch Bad Wiessee und gewähren Einblicke in die Ortsgeschichte. Das Jod-Schwefelbad bietet kostenlose Führungen an (mit Voranmeldung). Die Gemeinde arbeitet an einem Buch zur Geschichte, das in kleiner Auflage verkauft werden soll. „Ein hochwertiger, gut recherchierter Bildband“, so Kühn.

