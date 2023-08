Wiesseer (22) vor Gericht: 13-Jährige per Whatsapp bedrängt

Der Wiessee (22) musste sich vor dem Jugendschöffengericht verantworten. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Wegen des Missbrauchs von Kindern musste sich ein 22-Jähriger aus Bad Wiessee vor dem Jugendschöffengericht verantworten. Konkret ging es um den Chat-Verkehr mit einer 13-Jährigen.

Bad Wiessee – Weil er kinderpornografisches Bildmaterial in zwei Kurznachrichtendiensten verbreitet haben soll, musste sich ein 22-jähriger Wiesseer vor dem Jugendschöffengericht verantworten. Laut Anklage handelte es sich in einem Fall um zwei Bilder, die er bei Whatsapp hochgeladen hatte, ein andermal um fünf Bilddateien, die er an eine zum Tatzeitpunkt 13-Jährige Nutzerin geschickt hatte. Anfang 2022 soll er das Mädchen dann zu intimen Handlungen und zum Versenden von Nacktbildern aufgefordert haben, weshalb die Anklage auch auf Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt lautete.

Angeklagter zeigt sich geständig

Sein Mandant gestehe all das „frank und frei“, ließ sein Verteidiger verlauten. Der Angeklagte selbst stellte dann dem Gericht dar, wie es zu seinen Verfehlungen gekommen war. Die illegalen Bilder seien ihm über eine Datingseite auf sein Handy geschickt worden, erklärte er. Er habe sie sofort löschen wollen, doch durch einen falschen Klick aus Versehen auf die Plattform hochgeladen. Ein weiterer Versuch, das Material wieder von der Chatplattform zu löschen, sei wohl gescheitert. „Das war sehr dumm von mir und leichtsinnig“, gab der 22-Jährige zu. „Ein Fehler“ sei auch der Chatverkehr mit der 13-Jährigen gewesen.

„Sie haben mich überredet“

Die Motivation zu dem Austausch sei aber nicht von ihm gekommen, sondern von einigen Freunden, die bereits ähnliche Online-Kontakte mit minderjährigen Mädchen unterhalten hätten. „Ich wollte das nicht, aber sie haben mich überredet“, schilderte der Angeklagte. Schließlich habe er mitgemacht. Das Mädchen habe aber nie Unwillen bekundet.

Als er dann jedoch die Anzeige bekommen habe, habe er nicht gewusst, wem er sich anvertrauen sollte. Als er sich an die Chatpartnerin gewandt habe, habe diese ihn nur beschimpft. Den Kontakt zu dem Freundeskreis habe er dann sofort abgebrochen.

Die 13-Jährige blockte immer wieder ab

Dass er in die Sache bloß hineingeraten sei, nahm die Staatsanwältin dem Angeklagten nicht ab. Der Chatverlauf zeige sehr deutlich, dass er selbst die treibende Kraft gewesen sei, obwohl die 13-Jährige immer wieder abgeblockt habe. Die Aussage des Mädchens, die schriftlich verlesen wurde, bestätigte das weitgehend. Eine Aufforderung, Nacktfotos zu versenden, sei allerdings nicht erfolgt, hieß es darin.

Sein Mandant befinde sich jetzt in ambulanter Therapie, erklärte der Anwalt. Laut Erklärung seines Therapeuten habe sich der 22-Jährige damals in einer Unreife-Phase befunden. Rückfälle seien wohl nicht zu erwarten, zumal er seit Kurzem auch eine gleichaltrige Freundin habe.

Computerspielsucht überwunden

Eine positive Sozialprognose bescheinigte die Jugendgerichtshilfe. Die familiäre Situation sei „emotional unterstützend“, nachdem innerfamiliäre Problemsituationen beendet seien. Eine vier Jahre andauernde Computerspiel-Sucht habe der 22-Jährige überwunden.

Schließlich wurde die Verhängung einer Jugendstrafe ausgesetzt. Es sei nicht sicher zu entscheiden, ob die „schädlichen Neigungen“, die die Taten motiviert hätten, heute noch vorhanden seien, lautete die Begründung. Das müsse in der Therapie geschehen.

2500 Euro für Frauennotruf

Für seine Bewährungszeit von drei Jahren wurde dem 22-Jährigen auferlegt, seine Therapie fortzusetzen, dauerhaft eine Vollzeitarbeit auszuüben und zudem 2500 Euro an den Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim zu zahlen.