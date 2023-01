22. Tegernseer Tal Montgolfiade: Wir suchen die schönsten Ballon-Bilder

Von: Gabi Werner

Für Hobbyfotografen sind die Ballone immer ein tolles Motiv. Auch heuer richten die TTT und die Tegernseer Zeitung daher einen Fotowettbewerb aus. © Thomas Plettenberg

Farbenprächtige Heißluftballone vor verschneiter Tegernsee-Kulisse: Hobbyfotografen bietet die Montgolfiade tolle Motive. Die Tegernseer Zeitung und die TTT rufen daher zur „Ballonjagd“ auf.

Bad Wiessee/Rottach-Egern - Am Wochenende startet zum mittlerweile 22. Mal die Tegernseer Tal Montgolfiade. Spielt das Wetter mit, so sind bereits für Sonntag, 29. Januar, erste offizielle Ballonstarts geplant. Von Bad Wiessee (Sonnenbichl) sowie von Rottach-Egern (Birkenmoos/Oswaldwiese) aus sollen sich die majestätischen Ballone in die Lüfte erheben. Ob ein Start wirklich möglich ist, erfahren Ballon-Fans immer aktuell über die Homepage www.tegernsee.com/montgolfiade. Eine Woche lang, bis Sonntag, 5. Februar, werden die Ballon-Teams am Tegernsee zu Gast sein und so oft wie möglich ihre Hüllen aufrichten.

Neben den Piloten und Passagieren dürfen sich auch alle ambitionierten Hobbyfotografen für das Ereignis rüsten. Die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) und unsere Zeitung rufen anlässlich der Montgolfiade zu einem Fotowettbewerb auf. Unsere User und Leser können uns ihre schönsten Ballon-Aufnahmen per Mail an redaktion@tegernseer-zeitung.de zukommen lassen (Betreff: „Ballonjagd“). Fügen Sie bitte auch Ihre Adresse, Telefonnummer und ein paar Informationen zur Entstehung des Bildes hinzu. Die Einsender der drei gelungensten Bilder erhalten von der TTT als Preise jeweils das Buch „Das königliche Tal“ und einen Tegernseer Punsch.

