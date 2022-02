Abriss des Badeparks für Mitte des Jahres vorgesehen -Ausschreibung der Abbrucharbeiten läuft

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Der Badepark wird Mitte der Jahres abgerissen. © tp

Der Badepark Bad Wiessee, seit Beginn der Pandemie geschlossen, wird Mitte des Jahres abgerissen. Mit der Eröffnung des Neubaus ist erst 2026 zu rechnen.

Bad Wiessee - Die Ausschreibung für den Abriss des Wieseer Badeparks läuft gerade. Der Abriss werde Mitte dieses Jahres erfolgen, erklärt der Wiesseer Bürgermeister Robert Kühn (SPD). Wie teuer es kommt, den maroden Klotz aus dem Ortsbild zu tilgen, lässt sich erst nach Abschluss der Ausschreibung sagen. Im Haushalt stehen 2,2 Millionen Euro dafür bereit.„Aber wir hoffen, dass es nicht ganz so teuer wird“, meint Kühn. Die Gemeinde habe großzügig kalkuliert, um auf keinen Fall finanziell in Bedrängnis zu geraten.

Schadstoffgutachten liegt vor

Um beim Abriss keine bösen Überraschungen zu erleben, hatte die Gemeinde bereits 2021 ein Schadstoffgutachten erstellen lassen. Ergebnis der 164 Seiten starken Analyse: Es sind keine hoch problematischen Stoffe wie Asbest verbaut.

Im Jahr 2026 soll am gleichen Platz ein neues Hallenbad mit Wellnessbereich stehen. An diesem Zeitplan halte man fest, auch wenn die Planung noch längst nicht in der finalen Phase angekommen ist, wie Kühn deutlich macht: „Bei einem solchen Riesenprojekt überlegt man lieber eine Runde mehr, um ein ordentliches Produkt abzuliefern.“ Im Hintergrund werde aber „mit Hochdruck“ am Konzept gearbeitet, versichert der Bürgermeister.

Auf geänderte Bedürfnisse reagieren

Ein solches hatte ein gemeindlicher Arbeitskreis mit dem Bäder-Experten und jetzigem Jodbad-Geschäftsführer Helmut Karg zwar schon vor der Kommunalwahl entworfen, aber die Pandemie, so Kühn, habe die Bedürfnisse verändert. Bad Wiessee als größter Tourismusort im Landkreis stelle sich derzeit neu auf, meint Kühn. Das gelte für die Gestaltung der großen Feste wie für die großen Projekte. Die Stichwörter heißen: klein, fein, nachhaltig.

Gesetzt ist der Bau eines Sportbeckens, das fürs Schwimmtraining taugt. „Das steht außer Frage“, versichert Kühn. Wie berichtet, kann Bad Wiessee bei der Finanzierung dieses Bereichs auf die Unterstützung der Nachbarorte rund um den Tegernsee vertrauen. Die Defizitvereinbarungen sind bereits festgezurrt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.