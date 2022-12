Alpenpark Klinik: Geplantes Personalhaus ist jetzt auf gutem Weg

Von: Gabi Werner

Auf diesem Grundstück an der Sanktjohanserstraße 28 in Bad Wiessee möchte die Alpenpark Klinik ein Personalwohnhaus errichten. Der Bestand muss dafür weichen. © Thomas Plettenberg

Die Kirinus Alpenpark Klinik kann mit ihren Planungen für ein Personalhaus in Bad Wiessee fortfahren: Im dritten Anlauf - und nach einer Umplanung - gab es im Bauausschuss jetzt einen positiven Beschluss.

Bad Wiessee – 48 Wohneinheiten möchte die Familie Klitzsch für das Personal ihrer Alpenpark-Klinik auf dem Gelände an der Sanktjohanserstraße 28, also unmittelbar an der Ortsdurchfahrt, schaffen. Zweimal hatte der Bauausschuss die vorgelegten Entwürfe bereits abgelehnt – vor allem die Firsthöhe von rund zwölf Metern war den Mitgliedern viel zu massiv. Man befürchtete, neue Maßstäbe für die nähere Umgebung zu setzen.

Klinik Alpenpark: Personalhaus wird deutlich niedriger, dafür aber länger

Nun hat der Bauherr nachgebessert. Die Geschosshöhe wurde um ein ausgebautes Dachgeschoss reduziert. Um dennoch auf die gewünschten 48 Mitarbeiterwohnungen zu kommen, haben die Planer das Gebäude flächenmäßig in die Länge gezogen. Weil damit die Abstandsflächen in Richtung Südwesten nicht mehr eingehalten werden können – nötig wären acht Meter, tatsächlich sind es dann nur sechs Meter Abstand –, beantragte die Familie Klitzsch eine sogenannte isolierte Abweichung.

Personalhaus jetzt niedriger als das nördliche Nachbargebäude

„Das ist eine gute Entwicklung“, meinte FWG-Gemeinderat Johann Zehetmeier mit Blick auf die neue Planung. Angesichts der Höhenreduzierung und der verkleinerten Tiefgarage überwogen in seinen Augen die Vorteile. Tatsächlich liegt die Gebäudehöhe nunmehr knapp unter der des nördlichen Nachbargebäudes, die Anzahl der Tiefgaragenstellplätze wurde auf 27 heruntergeschraubt.

Kritik: Grundstück werde „bis auf den letzten Millimeter ausgereizt“

Auch CSU-Sprecher Florian Sareiter konnte sich mit den neuen Entwürfen anfreunden („Für mich geht das vollkommen in Ordnung.“). Sein Onkel Kurt Sareiter – ebenfalls CSU – fand die erfolgte Höhenreduzierung die entscheidende Änderung.

Es gab aber auch weiterhin kritische Stimmen. Peter Kathan (CSU) erschien das geplante Personalhaus, für das die bestehende Bebauung abgerissen werden soll, nach wie vor „eine Hausnummer zu groß“. Das Grundstück werde „bis auf den letzten Millimeter ausgereizt“.

Personalhaus: Abstandsflächen können nicht mehr eingehalten werden

Ähnlich sah es Johannes von Miller (Grüne). Er bescheinigte den Planern zwar durchaus gute Arbeit, war aber ebenfalls der Ansicht, dass die Fläche für den geplanten „Wahnsinns-Riegel“ zu klein sei. „Schön, dass auf unsere Wünsche eingegangen wurde, aber das ist eine Nummer zu groß“, meinte von Miller, der zudem angesichts der nicht eingehaltenen Abstandsflächen die Schaffung eines Präzedenzfalls fürchtete.

Bürgermeister Robert Kühn (SPD) schließlich erklärte, dass es in der Vergangenheit vor allem die massive Höhe gewesen sei, die ihn gestört habe. Das sei nun glücklicherweise behoben. „Eine Runde mehr lohnt sich“, folgerte der Rathaus-Chef mit Blick auf die wiederholte Behandlung des Projekts.

Mehrheit des Bauausschusses kann sich mit neuer Planung anfreunden

Mit einer Mehrheit von 6:3 Stimmen befürwortete der Bauausschuss letztlich die beantragte Abweichung bei den Abstandsflächen. Genehmigt ist das Personalhaus damit aber noch lange nicht. Nun muss die Kirinus Alpenpark Klinik einen konkreten Bauantrag ausarbeiten und einreichen.

