Alter Maibaum von Bad Wiessee wird zur Ruhebank in Thüringen

Stamm bringt bei Versteigerung 302 Euro

Um Geld fürs neue Trachtenheim in die Kasse zu spülen, hat der Wiesseer Trachtenverein den alten Maibaum auf Ebay angeboten. Inzwischen ist klar: Der Stamm geht ins ferne Thüringen.

Bad Wiessee – Was einst der Maibaum von Bad Wiessee war, wird zur Ruhebank in Thüringen. Dort ist Christian Dalmann (44) zuhause. Er führt in Bad Wiessee einen Fliesenleger-Betrieb und hat den ausgedienten Stamm auf Ebay ersteigert, für 302 Euro.

Bekanntlich fließt der Erlös aus dem Verkauf in den Bau der neuen Wiesseer Trachtenhütte. Für Dalmann war es Ehrensache, ein Gebot abzugeben. „Ich bin seit zehn Jahren am Tegernsee und möchte jetzt gerne etwas zurückgeben“, meint Dalmann.

Es ist die Profession, die ihn nach Bad Wiessee geführt hat. Hier gibt’s reichlich zahlungskräftige Kundschaft für meisterliche Fliesenleger, die Exquisites schaffen. So ist Dalmann zum Wochenend-Pendler geworden. Seine Ehefrau, zwei Töchter und der Hund leben im Haus in Thüringen, er fährt jeden Freitag hin. Und bringt nun mit dem Maibaum auch ein ehrwürdiges Stück Bad Wiessee mit. Allerdings wegen der Schwierigkeit des Transports nur einen Teil davon. Der Rest dürfe gern verfeuert werden, meint Dalmann.

Schließlich ging’s ihm nicht um das Holz, sondern darum, den Trachtenverein zu unterstützen. Der Baum stand seit 2016 beim Hotel Bussi Baby und musste aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Die Spitze hatte bereits zuvor einen anderen Eigentümer gefunden, die Zunftzeichen wurden abgenommen. Sie sollen den neuen Maibaum schmücken, der wegen der Pandemie aber noch nicht aufgestellt werden konnte.

Christian Kausch, Vorstandsmitglied der Trachtler und Chef der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), ist zufrieden mit dem Erfolg der Maibaum-Versteigerung per Ebay. „Das entspricht dem Holzpreis und dem, was wir uns vorgestellt haben“, meint Kausch. Zudem habe die Idee, angesichts fehlender Möglichkeiten einer zünftigen Versteigerung vor Ort ganz einfach das Internet-Portal Ebay zu nutzen, Schwung in die Spendenaktion gebracht. Viele hätten nicht auf den Baum geboten, sondern direkte finanzielle Unterstützung geleistet.

Mit dem Bau der neuen Trachtenhütte hat sich der Verein viel vorgenommen. Nachdem das bisherige Domizil an der Söllbachtalstraße zu klein geworden ist, soll nun ein doppelt so großes Gebäude im Kurpark Abwinkl entstehen. Der Wiesseer Gemeinderat unterstützt das Projekt. Per Beschluss ist zugesagt, dass die Gemeinde den Pacht- und Nutzungsvertrag für das Grundstück übernimmt. Zudem steuert die Kommune maximal 40.000 Euro für das Dachmaterial bei. Die Realisierung des Neubaus wollen die Trachtler in eigener Regie stemmen.

