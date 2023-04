Am Tegernsee: Schon wieder Reh von freilaufenden Hunden gerissen

Von: Katrin Hager

Teilen

Schon wieder ist am Tegernsee ein gerissenes Reh (Symbolbild Archiv) entdeckt worden. © Jagdschutz- und Jägerverein Dachau

Schon wieder ist am Tegernsee ein Reh gerissen worden - diesmal in Bad Wiessee. Die Spuren weisen abermals auf freilaufende Hunde hin.

Wie die Polizei meldet, hat am Karsamstag ein Wiesseer Bürger ein gerissenes Reh der Dienststelle gemeldet. Der Wiesseer hatte die Information von einer Bekannten und übersandte der Polizei auch Bilder des Rehs.

Nachdem der Kadaver bereits stark angefressen war, wird der Vorfall auf vergangenen Mittwoch oder Gründonnerstag datiert. Der verständigte Jagdpächter konnte am Samstag nur noch die Wirbelsäule des Rehs vorfinden; andere Wildtiere hatten das verendete Reh bereits verwertet.

Laut Polizeibericht hatten vermutlich freilaufende Hunde das Reh gerissen. Der Jagdpächter erstatte Anzeige gegen Unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wiessee (08022 / 98780) zu melden.

Zuletzt vermehrt Attacken von freilaufenden Hunden

Immer wieder gibt es Probleme mit freilaufenden Hunden. Heuer im Februar beobachteten Zeugen in Tegernsee Süd, wie zwei freilaufende Hunde im Bereich Riederstein in einem regelrechten Blutrausch ein Reh zu Tode bissen. Der Hundebesitzer oder die Besitzerin konnte bis heute nicht ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden, teilt die Polizei aktuell auf Anfrage mit. Erst Ende März fielen in Rottach-Egern drei freilaufende Hunde über einen Jungfuchs her, der nach der Attacke nur noch erlöst werden konnte. In diesem Fall konnte die Polizei die Halterin, eine Frau aus Rottach-Egern, anhand des Autokennzeichens ermitteln.

ag