Am Wochenende startet die Tegernseer Tal Montgolfiade: Gute Aussichten für erste Ballonstarts

Mini-Ballonglühen am Sonnenbichl geplant

Von Gabi Werner schließen

In wenigen Tagen beginnt die 22. Auflage der Tegernseer Tal Montgolfiade. Fans hoffen bereits auf viele Ballonstart. Für den Sonntag sieht es gar nicht schlecht aus.

Bad Wiessee/Rottach-Egern – Je näher die Montgolfiade rückt, desto intensiver verfolgt Peter Rie die Wetterprognosen. Am Samstag (28. Januar) wird der erste Schwung an Ballonfahrern am Tegernsee erwartet, für Sonntag (29. Januar) sind bereits offizielle Starts geplant. „Und es schaut so aus, als ob es klappen könnte“, sagt Rie, der als Veranstaltungsmanager der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) verantwortlich ist für die Organisation des Balloner-Treffens. Für die Veranstalter wäre es ein Glücksfall, wenn die riesigen Heißluftballone gleich zu Beginn der Montgolfiade abheben könnten. Denn für Sonntag haben sich laut Rie bereits Fernsehsender angesagt, die über das Spektakel berichten wollen.

Ob die Ballone starten können, entscheidet sich erst kurzfristig

Ob das Wetter tatsächlich Ballonstarts zulässt, entscheidet sich immer erst kurzfristig. Interessierte können den aktuellen Stand jeden Morgen über die Homepage tegernsee.com/montgolfiade abrufen. „Für die erste Wochenhälfte ist eher wechselhaftes Wetter vorhergesagt, wir hoffen deshalb auf die zweite Wochenhälfte“, berichtet Rie und gibt damit eine erste vage Prognose zum Verlauf der Veranstaltung ab.

TTT kündigt für 4. Februar ein Mini-Ballonglühen am Sonnenbichl an

Die 22. Auflage der Montgolfiade dauert bis Sonntag, 5. Februar. Als Startplätze stehen das Areal am Birkenmoos und die Oswaldwiese in Rottach-Egern sowie der Sonnenbichl in Bad Wiessee bereit. Die Montgolfiade findet – anders als in früheren Jahren – zum zweiten Mal in Folge als reine Ballonsportveranstaltung statt, also ohne publikumsträchtiges Rahmenprogramm mit Live-Musik, Party oder Schmankerlmarkt. Einen kleinen Programmpunkt für die Öffentlichkeit wird es aber dennoch geben, wie Rie verrät. Für Samstag, 4. Februar, ist am Sonnenbichl ein Mini-Ballonglühen mit etwa fünf bis sechs Heißluftballonen geplant. Das dortige Berghotel sorgt für eine Bewirtung. Details zum Ablauf des Ballonglühens würden aber erst kommende Woche bekannt gegeben, sagt Rie.

Rückkehr des Winters kommt den Ballon-Piloten entgegen

Dass rechtzeitig vor der Montgolfiade auch der Winter inklusive Schneefall zurückgekehrt ist, kommt im Übrigen nicht nur den Passagieren zugute, denen sich somit eine noch attraktivere Kulisse bietet. Auch für die Piloten selbst ist die kalte Witterung von Vorteil: Somit sind die Böden an den Start- und Landeplätzen gefroren – das Befahren mit Hänger sowie der Auf- und Abbau sind leichter möglich.

gab