An der Söllbachbrücke droht Stau

Bis August ist wieder Geduld gefragt bei Autofahrern am Tegernsee: In Bad Wiessee wird seit Montag die Söllbachbrücke erneuert.

Bad Wiessee - Autofahrer auf der B 318 in Bad Wiessee müssen sich bis Ende August in Geduld üben: Die Brücke über den Söllbach wird erneuert. Das Bauwerk bringt es schon auf stolze 53 Jahre und damit auf weit mehr Lebensdauer als Brücken dieser Art. Eine Erneuerung ist also nötig.

Um eine Vollsperrung zu umgehen, hat das Staatliche Bauamt seit gestern eine verkehrsabhängige Baustellenampel installiert, an der sich der Verkehr halbseitig vorbei schlängelt.

Im Wesentlichen werden die bestehenden Brückenkappen mit Gehweg und Geländer abgerissen, dann wird der Brückenüberbau erneuert, Abdichtungen neu hergestellt und eine neue Fahrbahndecke aufgebracht.

Damit nicht genug: Zwischen Juli und August wird zudem die Fahrbahn zwischen Gmund und Bad Wiessee erneuert.

gr