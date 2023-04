Haft nach Garagen-Diebstahl: 53-Jährige bedient sich an Weinflaschen

Gerichtsurteil gefallen

Wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch saß eine Frau aus Bad Wiessee (53) auf der Anklagebank im Amtsgericht Miesbach. Sie wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Bad Wiessee – Einer Angeklagten aus Bad Wiessee ist vor dem Amtsgericht Miesbach vorgeworfen worden, Mitte November 2022 am Mittag zwei Flaschen Wein aus der Garage eines privaten Anwesens in Wiessee gestohlen zu haben. Seine Mandantin habe seit Jahren an Alkoholabhängigkeit gelitten, erklärte Verteidiger Simeon Feuerstein. Am Tattag habe sie ihren Rucksack verloren, in dem sich auch ihre Antidepressiva befunden hätten, wodurch sie in ein Loch gefallen sei und einen Rückfall erlitten habe. Da sie dann sehr viel Wodka getrunken habe, fehle ihr jede Erinnerung.

In dem Rucksack, den sie an einer Bushaltestelle vergessen habe, wären auch ihre Einkäufe gewesen, schilderte die Angeklagte selbst. Als sie den Verlust bemerkte, sei der Rucksack aber schon verschwunden gewesen. „Geld ist bei mir immer ein großes Problem.“ Sie habe dann mit einem Notgroschen Wodka gekauft und sich betrunken. Tags darauf habe die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass sie des Diebstahls bezichtigt werde. Die Besitzerin wolle ihren Wein zurückhaben. Im ersten Schreck habe sie alle Flaschen entsorgt: „Ich dachte, so komme ich noch mit einem blauen Auge davon.“

Überwachungskamera machte auf Diebstahl aufmerksam

Obwohl sie sich wegen der Entzugserscheinungen kaum habe auf den Beinen halten können, habe sie dennoch zwei neue Flaschen besorgt und sich auf die Suche nach dem Haus gemacht. „Ich bin dann im Schnee zwei Stunden herumgeirrt, weil ich ja die Adresse nicht kannte“, schilderte die Angeklagte, die den Wein schließlich zum Verhandlungstermin mitgebracht hatte, um ihn zu ersetzen.

Durch die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera sei ihr Mann auf den Vorfall aufmerksam geworden, sagte die Geschädigte, eine 49-jährige Hotelfachfrau. Sie habe der Polizei erklärt, auf eine Anzeige verzichten zu wollen, sollte der Schaden ersetzt werden. Das sei nicht geschehen. Dann habe sie eine SMS von der Angeklagten erhalten, in der sich diese entschuldigt habe. Es gehe ihr nicht um den Schaden an sich, 15 Euro, betonte die 49-Jährige, sondern um das unbefugte Eindringen in ihren privaten Raum. Sie akzeptierte die Entschuldigung dafür, verzichtete aber auf die Erstattung des Weins.

Rückfälle in Alkoholkrankheit

Immer wieder hatte die Angeklagte sich redlich bemüht, ihre Alkoholkrankheit durch Entzug und psychologische Hilfe in den Griff zu bekommen. Dennoch hatte sie, bedingt durch problematische Lebenssituationen, mit Rückfällen zu kämpfen. Ihr Strafregister umfasste acht Einträge, vorwiegend Diebstähle von Alkoholika in Supermärkten. Einmal hatte sie in einem unversperrten Gartenhaus nach Alkohol gesucht, sich dann aber schriftlich für den Hausfriedensbruch entschuldigt. Der Bericht ihrer Therapeutin bescheinigte der Frau eine hohe Motivation, ihre schwierige Lebenssituation zu ändern. Sie sei seit Ende 2022 abstinent.

Sie habe zwar immer gekämpft, honorierte Richter Walter Leitner. Gleichwohl sah das Gericht keine Möglichkeit, die Tat nochmals mit einer Bewährungsstrafe zu ahnden. Die Frau muss nun fünf Monate in Haft. stg

