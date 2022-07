„Können uns vor dem Wolf nicht schützen“: Wiesseer Almbauer bittet um Rückendeckung

Von: Gabi Werner

Viele befürchten, dass es in der Region auch bald erste Wolfsrudel geben könnte. Die Almbauern sorgen sich um ihr Vieh. © dpa

Der Wolf bereitet den Almbauern gewaltige Sorge. Auch im Wiesseer Gemeinderat hat sich CSU-Vertreter und Landwirt Alois Fichtner jetzt zu Wort gemeldet - und um Rückhalt seiner Kollegen gebeten.

Bad Wiessee – Im Landkreis Miesbach gibt es mittlerweile eine breite Front gegen den Wolf. Nicht nur die Landwirte und Almbauern, auch die Lokalpolitik hat sich klar positioniert und fordert die Entscheidungsträger auf deutscher und europäischer Ebene zum Handeln auf. Im Wiesseer Gemeinderat ergriff nun Almbauer und Gremiums-Mitglied Alois Fichtner (CSU) das Wort und richtete einen eindringlichen Appell an seine Kollegen.

„Es gibt fast nichts, was uns vor dem Wolf schützen kann“, sagte Fichtner, der diese Erkenntnis auch von dem Vortrag des Schweizer Wolf-Experten in der Miesbacher Oberlandhalle mitgenommen hatte. Dort hatte der Referent Marcel Züger aus Graubünden klipp und klar erklärt, dass der lernfähige Wolf weder durch Zäune noch durch Herdenschutzhunde aufzuhalten sei und sich der Wolf – hat er sich erst einmal angesiedelt – schnell vermehre.

Almbauer fordert: Wolf muss bejagt werden

Für Fichtner gibt es daher – wie für viele andere auch – nur einen gangbaren Weg, um das Vieh auf den Almen vor dem Beutegreifer zu schützen: „Wir müssen ihn bejagen. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt.“

Alois Fichtner ist Landwirt und CSU-Gemeinderat in Bad Wiessee. © Thomas Plettenberg

Der Landwirt, dem in Bad Wiessee die Aueralm gehört, der einen Teil seiner Tiere aber auch auf einer Alm am Spitzingsee untergebracht hat, wünschte sich daher von seinen Gemeinderatskollegen ein klares Zeichen, wie es auch schon der Rottacher Gemeinderat gesetzt hat. Bekanntlich wurde dort eine Resolution verabschiedet, mit der die Staatsregierung zum sofortigen Handeln aufgefordert wird mit dem Ziel, den Schutzstatus des Wolfs zu senken und somit Abschüsse zu ermöglichen.

Gemeinderat Wiessee fasst keinen konkreten Beschluss zum Wolf

Ein solcher Beschluss blieb in Bad Wiessee am Donnerstagabend aus. Bürgermeister Robert Kühn (SPD) betonte, dass sich inzwischen alle Bürgermeister im Landkreis klar zu Wort gemeldet und bereits ein deutliches Zeichen an die übergeordnete Politik gesandt hätten. „Das ist schon auf den Weg gebracht worden“, sagte Kühn, der in dem Wolf ebenfalls eine Gefahr für die Kulturlandschaft und somit für den Tourismus sieht. Rückendeckung aus dem Wiesseer Gremiums gab’s aber trotzdem: Per Klopfzeichen signalisierten nahezu alle, dass sie hinter der Haltung der Landwirte stehen.

Fichtner: Ein Beschluss hätte mehr Nachdruck gehabt

Fichtner ist froh über diese Entwicklung. „Das ist viel wert.“ Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte er aber auch, dass ihm ein konkreter, einhelliger Beschluss nach Rottacher Vorbild noch lieber gewesen wäre. „Das hätte noch mehr Nachdruck gehabt“, meinte der Landwirt. Für Fichtner ist klar: Der Wolf habe hierzulande nichts verloren, er gehöre in weniger dicht besiedelte Gebiete. „Vielleicht nach Russland, aber nicht zu uns.“

