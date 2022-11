„Architektur muss Emotionen wecken“: Bad Wiessee eröffnet neue Lauben am Seeufer

Von: Gabi Werner

Teilen

Viel diskutiertes Bauwerk: Die neuen Lauben Bad Wiessees wurden am Donnerstag offiziell von Bürgermeister Robert Kühn sowie den Architekten Karolin Knote und Markus Hölz (vorne v.r.) eröffnet. © Thomas Plettenberg

Bad Wiessee hat am Donnerstag (17. November) seine neuen Lauben an der Seepromenade eingeweiht. Dass die mutige Architektur auch ihre Kritiker hat, räumte Bürgermeister Robert Kühn (SPD) dabei freimütig ein.

Bad Wiessee – Eigentlich wollte er auch den Oimara zu dieser „Busheislparty“ einladen, scherzte Bürgermeister Kühn, als sich die Gästeschar am Donnerstagnachmittag (17. November) vor den neuen Wiesseer Lauben versammelt hatte. Damit spielte der Rathaus-Chef nicht nur auf den gleichnamigen Song des am Tegernsee beheimateten Liedermachers an, sondern auch auf den Spitznamen, den manche Wiesseer dem neuen Bauwerk am Seeufer schon verpasst haben. Kühn sieht’s gelassen. „Architektur muss Emotionen wecken – dann wird darüber diskutiert, dann ist Leben in der Geschichte“, meinte er und ließ sich diese Haltung mit einem Seitenblick zu Kreisbaumeister Christian Boiger bestätigen. Dieser hatte die Gemeinde im Rahmen der Planungen für die neue Pergola darin bestärkt, sich hier an dieser prominenten Stelle nicht mit einem Zweckbau zu begnügen, sondern einen prägnanten Bau zu wagen.

Bau der Lauben als Startschuss für eine anspruchsvolle Zukunft der Gemeinde

Tatsächlich ist das dreiteilige – zum See und zum Ort hin offene – Gebäude als Gemeinschaftswerk entstanden. Ein Gremium aus Gemeinderäten hatte die Idee unter der Ägide des Tegernseer Architekturbüros HKF entwickelt. „Es war ein mutiger Schritt im Gemeinderat, das so anzugehen“, sagte Kühn, der sich bei den Vertretern der beteiligten Firmen und seinen Kollegen im Rathaus für den reibungslosen Ablauf der Baustelle und das „gelungene Resultat“ bedankte. Für den Bürgermeister sind die neuen Lauben gleichsam „ein Startschuss für eine anspruchsvolle Zukunft der Gemeinde Bad Wiessee“.

Entwürfe für Lauben mit den Vertretern der Gemeinde „heiß und lebendig diskutiert“

Auch Architekt Markus Hölzl und seine Kollegin Karolin Knote, die gemeinsam mit ihrem Kompagnon Johannes Frischholz die neue Wiesseer Pergola entworfen hatten, waren voll des Lobes für das Projekt. Es gebe selten eine Baustelle, bei der es so rund laufe, sagte Hölzl. „Das ist uns leicht von der Hand gegangen, und wir sind mit dem Ergebnis total zufrieden.“ Seine Partnerin Knote bestätigte, dass das Gemeinschaftswerk viel Spaß bereitet habe. Mit den Vertretern der Gemeinde habe man die Entwürfe „heiß, viel und lebendig diskutiert“.

Neugestaltung der Wiesseer Seepromenade seit Jahrzehnten in Planung

Mit dem Abriss der alten und zuletzt recht maroden Holzpergola (Kühn: „Das war ein einfacher Bretterverschlag“) und der Entstehung der neuen Lauben ist für die Wiesseer eine lange Zeit des Wartens zu Ende gegangen. Die Neugestaltung der Seepromenade war schon seit Jahrzehnten angedacht, wirklich angepackt wurde sie aber wegen der noch offenen Hotelplanungen am Seeufer nie. Erst der neue Gemeinderat rang sich dazu durch.

Kühn ist bewusst, dass sich manche Bürger und Gäste Bad Wiessees noch an das moderne Gebäude werden gewöhnen müssen. „So ging es uns als Gemeinderat auch“, räumte er am Rande der Veranstaltung ein. Er sei aber überzeugt, dass sich der Treffpunkt bei den Bürgern „durchsetzen wird“.

gab