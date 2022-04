Aus „Setzberg zum See“ soll Aparthotel werden - Bauausschuss Bad Wiessee befürwortet Umbau und Einrichtung von Ferienwohnungen

Von: Gabi Werner

Das Hotel an der Setzbergstraße soll künftig sieben Ferienwohnungen statt Zimmer und Suiten beherbergen. © TP

Ferienwohnungen statt Zimmer und Suiten: Die Besitzer des Hotels Setzberg zum See in Bad Wiessee planen für ihr Haus an der Setzbergstraße einen größeren Umbau.

Bad Wiessee - Aus dem Gebäude soll ein Aparthotel mit sieben Ferienwohnungen, Tiefgarage und Betreiberwohnung werden. Der Bauausschuss stand dem Vorhaben in der jüngsten Sitzung aufgeschlossen gegenüber. Allerdings wollte er sichergestellt wissen, dass eine Aufteilung in Wohneigentum an dieser Stelle ausgeschlossen ist.

„Das sieht sehr ansprechend aus“, fasste Bauamtsleiter Anton Bammer die Planungen für das Hotel zusammen. Die markantesten Veränderungen sind der geplante Abbruch des bestehenden westseitigen Anbaus und die Neuerrichtung eines ebenfalls erdgeschossigen Anbaus zur Unterbringung einer Betreiberwohnung sowie die Errichtung einer Tiefgarage mit neun Stellplätzen. Letztere soll anders gestaltet werden, als im Bebauungsplan vorgesehen, was in den Augen Bammers allerdings „nachvollziehbar und sinnvoll“ erschien. Der neue Anbau soll in Richtung Süden verschoben und teilweise außerhalb der Baugrenzen errichtet werden.

Hier hakte die Bauverwaltung ein: Es sei darauf zu bestehen, dass an der engsten Stelle ein Abstand zur westlichen Grundstücksgrenze – die Setzbergstraße – von mindestens sechs Metern eingehalten werde.

„Wunderschönes Gebäude“: Freude über Investition

CSU-Sprecher Florian Sareiter sprach von einem „wunderschönen Gebäude“ – er freue sich grundsätzlich darüber, dass das Hotel der Neuzeit zugeführt werde. Sareiter hinterfragte aber auch die Betreiber- und Besitzverhältnisse. Er wollte ausgeschlossen wissen, dass das Objekt – ohnehin gelegen in einem Sondergebiet für Fremdenbeherbergungsbetriebe „mit ständig wechselnder Belegung“ – in Eigentumsteile aufgeteilt und die Wohnungen dann veräußert werden. Bammer schlug daraufhin vor, in den Beschluss die Anmerkung mit aufzunehmen, dass eine Aufteilung des Objekts nach Wohnungseigentumsgesetz nicht erfolgen dürfe.

Auch von FWG-Gemeinderat Johann Zehetmeier gab es Lob für die Planungen. „Das ist ein ansehnliches Objekt.“ Vor diesem Hintergrund wäre er sogar bereit, eine Abstandsunterschreitung zur Grundstücksgrenze hinzunehmen. „Ich wäre da nicht päpstlicher als der Papst“, meinte er.

Am Ende blieb es allerdings beim Beschlussvorschlag Bammers und dem Mindestabstand von sechs Metern. Einhellig stimmte der Bauausschuss unter diesen Bedingungen dem Vorbescheidsantrag zum Umbau des Hotels Setzberg zum See zu.

