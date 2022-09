„In der Hotellerie steht mir die ganze Welt offen“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Kaffee gefällig? Regina Hagn durchläuft während ihrer dreijährigen Ausbildung im Hotel Terrassenhof in Bad Wiessee sämtliche Abteilungen. Derzeit ist sie im Service tätig. © Thomas Plettenberg

Viele Hotels und Gaststätten klagen über Nachwuchsmangel. Insofern ist Regina Hagn sehr begehrt gewesen: Die 16-Jährige hat sich für eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in Bad Wiessee entschieden – aus guten Gründen.

Bad Wiessee – Aller Anfang ist schwer: „Beim Tellertragen wäre mir beinahe das Essen weggerutscht, aber zum Glück konnte ich es noch retten“, erzählt Regina Hagn. Die 16-Jährige hat gerade ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau im Terrassenhof in Bad Wiessee begonnen – als eine von mehr als 200 Jugendlichen, die im Kreis Miesbach Anfang September ihre Ausbildung in einem Beruf der Industrie- und Handelskammer (IHK) aufnehmen.

Mit ihrem Entschluss, nach dem Realschulabschluss Hotelfachfrau zu werden, tritt sie in die Fußstapfen ihrer Mutter: „Sie ist auch Hotelfachfrau, und da wir uns ähnlich sind, dachte ich, das passt zur mir“, sagt die Rottacherin. Ein Praktikum bestätigte sie: „Ich mag gern Menschen kennenlernen, etwas über sie erfahren, und das geht in der Hotellerie besser als in jedem anderen Beruf.“ Außerdem stehe einem als Hotelfachfrau die ganze Welt offen,

Sonn- und Feiertagsdienste haben auch Vorteile

Im Lauf ihrer dreijährigen Ausbildung wird Hagn sämtliche Bereiche der Hotellerie durchlaufen – Restaurant und Küche, Zimmerservice, Wellnessbereich und Rezeptionsdienst mit den dazugehörigen Verwaltungsaufgaben. Der erste Tag stand im Zeichen des Service: „Ich habe drei Möglichkeiten gelernt, Servietten zu falten“, erzählt sie. „Außerdem, was zu einem einfachen Frühstückgedeck gehört.“ Besonders freut sie sich schon auf den Rezeptionsdienst. „Den stelle ich mir cool vor.“

Dass die Hotel-Branche Sonn-und Feiertagsdienste voraussetzt, war Hagn klar. „Ich sehe das als Vorteil. Dann kann ich an meinen freien Tagen unter der Woche etwas unternehmen, was am Wochenende völlig überlaufen wäre.“ Außerdem komme es für sie nicht infrage, einen Beruf zu ergreifen, der ihr keinen Spaß mache – nur weil die Arbeitszeiten angenehm seien. Lieber Abwechslung im Schichtdienst statt Langeweile von 9 bis 17 Uhr, ist ihre Devise. Hagn arbeitet abwechselnd im Frühdienst von sieben bis 15.30 Uhr und im Spätdienst von zwölf bis 21 Uhr.

Früher wählten Betriebe ihre Azubis aus - heute ist es umgekehrt

Neben Hagn gibt es in diesem Lehrjahr nur eine weitere Auszubildende. „Vor 16 Jahren hatten wir noch 13 Azubis“, erinnert sich Monika Gericke, Chefin des Vier-Sterne-Hauses in schmucker Seelage. Damals wählten Betriebe ihre Azubis aus – heute ist es umgekehrt. Hagn informierte sich zunächst online über den Terrassenhof. „Da kam das Team sehr sympathisch rüber“, erzählt sie. „Beim Schnuppertag hat sich dieser Eindruck bestätigt.“

