Strüngmann-Personalhaus: Ausschuss hat Angst vor einem „Klotz“

Von: Gabi Werner

Teilen

Anstelle des Wienerwald-Gebäudes soll im Wiesseer Ortszentrum das Mitarbeiterwohnheim der Firma Athos entstehen. Im Bauausschuss wurden nun Bedenken wegen der Größe des Objekts laut. © MKF_MaxKalup

Das kam doch einigermaßen überraschend: Obwohl er zuletzt einen positiven Beschluss gefasst hatte, wollte der Wiesseer Bauausschuss das geplante Personalhaus der Familie Strüngmann in der jüngsten Sitzung nun doch nicht durchwinken. Die Mitglieder waren sich plötzlich unsicher wegen der Größe.

Bad Wiessee – Um Wohnraum für die künftigen Angestellten des Hotels „Seegut am Tegernsee“ zu schaffen, möchte die Firma Athos auf dem Gelände des ehemaligen Wienerwald-Gebäudes an der Münchner Straße ein Mitarbeiterwohnheim samt Gastronomie im Untergeschoss errichten. Das marode Bestandsgebäude soll dafür weichen.

In der Dezember-Sitzung hatte der Bauausschuss dem Projekt mit ein paar gestalterischen Auflagen noch einhellig zugestimmt (wir berichteten). Obwohl der Bauherr daraufhin die Außentreppe und den Quergiebel – wie gewünscht – aus der überarbeiteten Planung gestrichen hatte, kamen nun grundlegende Zweifel im Gremium auf.

CSU-Sprecher Florian Sareiter brachte die Bedenken in der jüngsten Sitzung auf den Punkt – und fragte: „Ist das nun ein Klotz oder ist das kein Klotz?“ Grundsätzlich sei das Projekt begrüßenswert und von seinem Gefühl her füge sich der geplante Bau auch in die Umgebung ein. „Das liegt aber im Auge des jeweiligen Betrachters“, sagte Sareiter. Die Frage sei, ob sich die Mitglieder des Ausschusses die Ausmaße des Objekts zu diesem Zeitpunkt überhaupt vorstellen könnten. Offenbar, so wurde bei der Sitzung deutlich, hatte sich zuletzt auch in der Nachbarschaft des künftigen Personalhauses Widerstand geregt. Vor allem geht es wohl um die Kubatur. Der neue Bau wird größer als der bisherige Bestand.

Johannes von Miller (Grüne) teilte die Bedenken seines CSU-Kollegen. Hier entstehe an zentraler Lage eine „ganz, ganz große Kiste“. Er habe die Sorge, dass dies das Ortsbild zu sehr beeinflussen könnte. Zudem sei ihm die nun vorgelegte Fassadengestaltung des künftigen Personalhauses „zu 08/15“. Um sich das Objekt besser vorstellen zu können, wünschte sich von Miller ein Modell oder eine Visualisierung.

Im Prinzip ging es allen Mitgliedern des Bauausschusses ähnlich: Die Angst, hier ein großes Gebäude zu genehmigen, das hinterher weder den eigenen noch den Wünschen der Bürger entspricht, war schlicht zu groß. „Muss man immer alles bis zum letzten Millimeter ausreizen?“, meinte etwa Peter Kathan (CSU). Fraktionskollege Georg Erlacher störte neben der Größe („ein Riesenteil für die Ortsmitte“) auch die moderne Architektur: „Ich habe Angst, dass wir uns verstädtern.“ Nachdem es beim Hotelprojekt selbst im Genehmigungsverfahren so viele Verzögerungen gegeben habe, komme es hier nun auch nicht auf eine Runde mehr oder weniger an, meinte Erlacher.

Nachdem der Wunsch nach einer Visualisierung der Pläne immer deutlicher wurde, schlug Bernd Kuntze-Fechner (SPD) eine Vertagung des Punktes vor, bis eine solche Darstellung vorliegt. Kuntze-Fechner hatte als Ältester am Ratstisch die Sitzungsleitung übernommen, da Bürgermeister Robert Kühn (SPD) als betroffener Nachbar sich weder an der Diskussion noch an der Abstimmung zum Strüngmannschen Personalhaus beteiligte.

Bauamtsleiter Anton Bammer, der aufgrund des Abstimmungsverhaltens im Dezember eigentlich von der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens ausgegangen war, musste nun einen neuen Beschlussvorschlag formulieren. Darin hieß es: Eine Entscheidung über das Mitarbeiterwohnheim werde vertagt. Gewünscht seien seitens des Gremiums gegebenenfalls ein Modell und gestalterische Verbesserungen. Zudem sei ein Ortstermin mit dem Bauherrn und den Nachbarn anzuberaumen. „Mit Schaugerüst“, wie die Mitglieder des Bauausschusses noch per Zuruf wissen ließen. Für diesen Beschluss gab’s einhellige Zustimmung.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.