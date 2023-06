Strüngmanns Planer sorgen für Begeisterung: Bad Wiessees neue Schokoladenseite

Von: Christina Jachert-Maier

Das Seegut ist als neuer Ortsteil konzipiert, der sich nahtlos einpasst. © seegut am Tegernsee Holding GmbH

Das Seegut an der Wiesseer Seepromenade wird viel mehr sein als nur ein Hotel. Es entsteht ein neuer Ortsteil mit 25 Gebäuden, eingebettet in viel Grün, mit Wirtshaus und Kunstscheune. Die Präsentation der Planung stieß im Gemeinderat auf Begeisterung.

Bad Wiessee – Es ist die Schokoladenseite von Bad Wiessee, die bis 2028 neu entsteht. 3,8 Hektar Seeufer, inzwischen vom Altbestand befreit. 2012 hatte die Gemeinde Investor Thomas Strüngmann ihr ehemaliges Spielbank-Grundstück verkauft, damit er dort ein Leuchtturm-Hotel errichtet. Es war das erste Puzzlestück für ein Projekt, das nach Einschätzung von Kreisbaumeister Christian Boiger nun zu den größten in Oberbayern gehören dürfte. „Und das Endergebnis ist in jeglicher Weise beglückend“, erklärte Boiger am Ende der mit Spannung erwarteten Präsentation im Gemeinderat.

Vier Architekten stellen Planung vor

Gleich vier Architekten hatte Eric Heppt, Vertreter der Seegut am Tegernsee Holding GmbH, mitgebracht, um die Planung mit vielen Visualisierungen zu erläutern. Maximilian Maier (Maier Neuberger Architekten GmbH), Markus Innauer (Innauer Matt, Vorarlberg), Peter Nussbaumer (Dietrich Untertrifaller, Bregenz) und Christian Kaindl (Enea, Zürich) nahmen die Zuhörer mit auf eine Reise durch den künftigen Ortsteil Seegut. Er gliedert sich in drei große Teile: das Hotel im Norden, die Wohnbebauung im Süden und den öffentlichen Bereich in der Mitte. Eingebettet ist das Ganze in viel Grün, durchzogen von öffentlichen Wegen. Die Architektur und die Anordnung der 25 Gebäude greift die für den Ort typische Bauweise auf. Alle Häuser werden in ökologischer Holzbauweise erstellt, den Wärme- und Kältebedarf deckt eine thermische Seewassernutzung. „Die Integration in die Landschaft ist das zentrale Thema“, erklärte Christian Kaindl, der für die Freiflächenplanung verantwortlich zeichnet.

„Wir bauen die Landschaft auf einer Tiefgarage“

Buchen, Bergahorne und Kiefern werden zwischen den Häusern wachsen. „Wir bauen die Landschaft auf einer Tiefgarage“, erläuterte Kaindl. Gepflanzt werden übrigens nicht nur Jungbäume. „Manche werden schon bis zum Hausgiebel reichen.“

Das Hotel bietet 86 Zimmer, Suiten und sogar Häuser für große Gruppen, einen Spa mit Pool und im Schilf versteckter Steganlage. Zum öffentlichen Bereich gehören ein Wirtshaus für rund 200 Gäste mit Saal im Obergeschoss. Der Eingangsbereich sei „als einladende Geste“ angelegt, erläuterte Architekt Maximilian Maier. Das Wirtshaus-Konzept zielt auf den ganz normalen Gast. Kein Sterne-Tempel, sondern „gehobene deutsche Küche“, wie Seegut-Vertreter Heppt erläuterte. Die benachbarte Kunstscheune bietet Platz für Ausstellungen und Konzerte, ausgelegt ist sie auf 200 Personen. Im südlichen Bereich entstehen drei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit 34 Mietwohnungen. Auch diese Häuser sind alle etwas unterschiedlich gestaltet, wirken aber harmonisch zusammen. Die Architekten setzen durchwegs auf klassische Materialien und leiten ihre Entwürfe aus der Historie ab.

Applaus nach Präsentation

Die grundlegende Planung für das Gebiet hatte der Gemeinderat im April verabschiedet. Jetzt ging es um den Bauantrag für Hotel, Gastronomie und Mietwohnungen. Die detailreiche Vorstellung der Entwürfe quittierten der Gemeinderat und der ebenfalls anwesende Kreisbaumeister Boiger mit Applaus. Der zustimmende Beschluss fiel einmütig. „Es ist ein besonderer Tag für Bad Wiessee“, meinte Kurt Sareiter (CSU), der schon bei den Anfängen des Projekts dabei war. Der neue Ortsteil werde Bad Wiessee positiv verändern, so Sareiter. Sie freue sich schon auf ein gemeinsames Bier im Wirtshaus, erklärte Zweite Bürgermeisterin Birgit Trinkl (FWG), die Rathauschef Robert Kühn (SPD) vertrat. Sie dankte Investor Strüngmann. Die Zeit, die sich dieser für die Projekt-Planung gelassen habe, sei gut investiert gewesen, erklärte Florian Sareiter (CSU). „Dieser Dorfteil wird eine extreme Ausdruckskraft haben.“

Baubeginn steht bevor

Erste Bodenarbeiten auf dem Grundstück sind schon erledigt. Wenn die Baugenehmigung erteilt ist – voraussichtlich im Herbst – werden die Bauarbeiten beginnen. Mit dem Abschluss aller Bauabschnitte ist 2028 zu rechnen. Am Dienstag, 4. Juli, werden die Pläne fürs Seegut und auch für das Dittrich-Areal in der Ortsmitte der Öffentlichkeit vorgestellt. Beginn der Info-Veranstaltung ist um 19 Uhr in der Fahrzeughalle der Feuerwehr.