Bad Wiessee: 20-Jähriger verschickt rechtsradikale Bilder - Einsicht führt zu mildem Urteil

Amtsgericht Miesbach

Seine Einsichtigkeit kam einem 20-jährigen Wiesseer zugute, den seine Aktivitäten in einer Chatgruppe auf die Anklagebank des Miesbacher Amtsgerichts gebracht hatten.

Miesbach/Bad Wiessee – In der Whatsapp-Gruppe kursierten rassistische und rechtsradikale Inhalte. Zwischen 2020 und 2022 hatte sich der Angeklagte an dem Austausch beteiligt, hatte entsprechende Bilder verschickt – unter anderem ein Hakenkreuz, einen Mann beim Hitlergruß. Vertreter des Naziregimes in Uniform sowie Farbige und Juden in erniedrigenden Situationen. Alle Darstellungen waren mit zynischen Bildunterschriften versehen.

Er sei damals zu der Gruppe hinzugefügt worden, erklärte der 20-Jährige: „Da wurden ständig irgendwelche ekligen Sachen als Spam an alle herumgeschickt.“ So seien entsprechende Inhalte auch auf sein Handy gelangt. Er selbst habe ebenfalls „einfach was reingeschickt“, ohne sich Gedanken über den Hintergrund zu machen.

Schon dreimal war der Mann mit dem Gesetz in Konflikt geraten, einmal einschlägig wegen der Verwendung verfassungswidriger Symbole, erinnerte Richter Klaus-Jürgen Schmid, der drei Beratungsgespräche und die Zahlung eines Geldbetrages an den Weißen Ring auferlegt hatte. Die jetzt angeklagte Tat lag zeitlich vor den Gesprächen, führte Schmid aus. „Sind sie denn heute gescheiter?“, fragte er den 20-Jährigen, der dies bejahte. Die Beratung habe ihm vor Augen geführt, „wie schrecklich die Dinge waren, die damals passiert sind“. Sein Verhalten sei „dumm“ gewesen, räumte er ein und beteuerte: „Ich will mit all dem nichts mehr zu tun haben.“

Tat eine „Nachwehe“ der früheren Gesinnung

Der Angeklagte habe den Freundeskreis gewechselt und mit entsprechenden Aktivitäten abgeschlossen, bestätigte der Vertreter der Jugendgerichtshilfe. Seine Lebenssituation sei stabil, Auffälligkeiten seien nicht zu erkennen. Die Tat sei als jugendtypisch unangepasstes Verhalten zu werten und durch Gruppendynamik motiviert gewesen. Die Staatsanwältin regte an, dem 20-Jährigen einen Besuch des ehemaligen KZs Dachau aufzuerlegen, eine Option, die jedoch im Angebot momentan nicht bestehe, wie der Vertreter der Jugendgerichtshilfe erklärte. Der junge Mann habe die Tat eingeräumt, es habe sich wohl um einen schwierigen Lebensabschnitt gehandelt, in dem er Bestätigung in der Chatgruppe gesucht habe, konstatierte die Vertreterin der Anklage in ihrem Plädoyer. Gleichwohl sei über einen langen Zeitraum hinweg „eine ganze Menge“ solchen Bildmaterials kursiert, was auf weitere Kontakte in dem Chat schließen lasse. Dennoch könne man dem Angeklagten seine Reue abnehmen. Eine Geldstrafe sei angesichts des vorangegangenen einschlägigen Deliktes angemessen.

Das sah der Richter ebenso. Der Wiesseer muss 300 Euro an den Blindenbund zahlen. Die Beratungsgespräche hätten wohl gefruchtet, meinte Schmid. Die Tat sei als „Nachwehe“ einer Gesinnung zu werten, von der sich der Angeklagte glaubhaft distanziert habe. stg

