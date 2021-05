Bad Wiessee: Der weite Weg zur Radlfreundlichkeit

Mobilitätsplaner stellt Konzept vor

Bad Wiessee will zum Umsteigen aufs Fahrrad bewegen. Wie das zu schaffen ist, zeigte jetzt ein Planungsbüro auf. Es braucht mehr Sicherheit und Komfort.

Bad Wiessee – Dem Tegernseer Tal droht der Verkehrskollaps. Daher ist es den Talgemeinden ein Anliegen, das Fahrrad nicht nur für die Freizeit, sondern als Verkehrsmittel attraktiver zu machen. Auch Bad Wiessee hat bereits einen wichtigen Schritt in diese Richtung unternommen. Die Gemeinde am Westufer ist seit 2020 Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK). Bei einer Sitzung des Verkehrsausschusses mit Bürgerdialog wurde jetzt der Stand eines Radverkehrskonzeptes vorgestellt.

Mobilitätsplaner Philipp Herzog vom Verkehrsplanungsbüro Kaulen machte in seiner Präsentation deutlich: Bad Wiessee bietet gute Voraussetzungen für mehr Fahrradfreundlichkeit – aber es gibt einiges zu tun. Im Rahmen einer Bestandsanalyse verwies der Referent etwa auf die 2020 angebrachten Radschutzstreifen entlang der Bundesstraße und auf einige Tempo-30-Zonen, etwa in der Adrian-Stoop-Straße oder am Rohbognerweg. Zudem bietet der Ort vier Fahrradverleihe und eine Ladestation für E-Bikes an der Tourist-Information.

Verkehrsbüro: Bad Wiessee hat kein alltagstaugliches Radverkehrsnetz

Insgesamt hat Bad Wiessee aber kein flächendeckendes, alltagstaugliches Radverkehrsnetz. Das bildet auch eine Mobilitätsanalyse ab: Der Anteil der Radfahrer am Gesamtverkehr liegt bei gerade mal fünf Prozent. Bei der Planung gelte es daher zu fragen: Wo würden Radfahrer fahren, wenn sie dies gesichert könnten?

Anhand einer Analyse wurden daher zuerst potenzielle Quell- und Zielpunkte des Radverkehrs ausgemacht. Unter Einbeziehung von gegebenen Hindernissen im Ortsbereich wurden dann idealtypische Routenführungen abgebildet, um daraus einen Netzplan zu erstellen. So soll ein Netz für den Alltagsverkehr entstehen, das bedarfsorientiert in Nord-Süd-Richtung entlang der Bundesstraße verläuft. Ergänzt wird es durch ein Verbindungsnetz für Freizeitsportler und Touristen.

Es fehlt noch an Sicherheit und Komfort für die Radler

Konkret weist der Bestand derzeit noch Nachholbedarf im Bereich Sicherheit und Fahrkomfort auf, erläuterte Herzog. So fehlen teils Querungshilfen für Radfahrer, manche Wege wurden als sanierungsbedürftig eingestuft. Teils fehle noch eine klare Beschilderung. Zudem müssten manche Hindernisse entfernt und Konfliktstellen entschärft werden, um den erforderlichen Qualitätsstandards gerecht zu werden. Auch bei den Parkmöglichkeiten für Radfahrer herrscht derzeit noch ein großes Defizit. Von momentan vier Abstellanlagen soll ihre Zahl auf 15 aufgestockt werden, wobei anstelle von Vorderradhaltern, wie sie derzeit am Jod-Schwefel-Bad oder der Grundschule bereitstehen, komfortablere und sicherere Modelle installiert werden sollen. So brachte Herzog neben Doppelstockparkern auch Stellboxen ins Gespräch.

Arbeitskreis fordert mehr Stellplätze und Schließung von Sicherheitslücken

In der anschließenden Diskussion des Arbeitskreises Fahrradfahren waren sich die Mitglieder einig, dass mehr Stellplätze und die Schließung von Sicherheitslücken – etwa am verkehrsreichen Lindenplatz – in der Priorisierung ganz oben anzusetzen seien. Bernd Kuntze-Fechner (SPD) begrüßte das Konzept als solide Basis für die weitere Arbeit und drängte vor allem auf eine baldige Verbesserung der Stellplatzsituation.

Johannes von Miller (Grüne) mahnte, in puncto Abstellanlagen nicht zu „städtisch“ zu werden. Ein dreifarbiges Kennungssystem für die Routen regte Florian Sareiter (CSU) an. Und Gemeinde-Geschäftsleiter Hilmar Danzinger konnte auf einen positiven Effekt der Radschutzstreifen in der Münchner Straße hinweisen. Seit der Anbringung hätten sich dort die Geschwindigkeitsübertretungen des Autoverkehrs deutlich reduziert.

In drei Monaten findet die zweite Sitzung des Arbeitskreises statt, in der neben konkreten Maßnahmen auch die Finanzierung und das Investitionsprogramm thematisiert werden. Da sich zum gleich anschließenden Bürgerdialog nur zwei Teilnehmer eingefunden hatten, will Bürgermeister Robert Kühn (SPD) die nächste Auflage der Aktion Stadtradeln im Sommer nutzen, um das Projekt verstärkt in der Öffentlichkeit zu kommunizieren.

Stefan Gernböck