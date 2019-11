Tragödie am Tegernsee: Frau geht über Zebrastreifen und wird von Mercedes tödlich erfasst

In Bad Wiessee hat sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin ereignet. Die 52-jährige Frau ist in der Nacht auf Samstag ihren schweren Verletzungen erlegen.

In Bad Wiessee kam es zu einem schweren Unfall am Freitagnachmittag.

Eine Frau wurde an einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst.

Der Unfall endete tragisch.

Update vom 16. November 2019, 12.12 Uhr: Nach dem tragischen Unfall in Bad Wiessee erklärte die Polizei nun, dass die 52-jährige Frau in der Nacht auf Samstag ihren schweren Verletzungen erlegen ist.

Update vom 15. November 2019, 18.18 Uhr: Bei dem Unfall am Nachmittag wurde eine 52-jährige Frau aus Bad Wiessee schwerst verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Wie die Polizei Bad Wiessee meldet, wollte die Frau gegen 16.24 Uhr auf dem Zebrastreifen an der Koglkopfstraße in Bad Wiessee die Bundesstraße überqueren. Ein 79-jähriger Mercedesfahrer, ein Deutscher mit Wohnsitz in der Schweiz, übersah die Frau und erfasste diese mit seinem Pkw frontal.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst, ein Notarzt, die Feuerwehr Bad Wiessee, ein Rettungshubschrauber sowie zwei Streifen der Polizei.

Erstmeldung vom 15. November 2019, 16.55 Uhr: Im Bereich der Koglkopfstraße/Dr.-Scheid-Straße in Bad Wiessee hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet, in den auch ein Fußgänger verwickelt ist. Offenbar gibt es Verletzte. Aktuell sind die Polizei und die Rettungskräfte im Einsatz. Auch ein Hubschrauber wurde angefordert.

