Wiessee bringt Wohnprojekt auf den Weg: Neues Edelweiß wird Ort für Senioren

Wo einst das Hotel Edelweiß in Bad Wiessee stand, soll ein Wohnprojekt für Senioren entstehen. Ein neuer Investor treibt das Vorhaben voran. Auf anfängliche Nachbar-Proteste hat er mittlerweile reagiert.

Bad Wiessee – Seit 2009 liegt das Grundstück an der Bundesstraße nun schon brach. Ende 2018 hatte sich Eigentümer SeniVita überraschend von dem Areal getrennt und es an die Unternehmensgruppe Oswa mit Sitz in Ingersheim (Baden-Württemberg) weitergereicht. Der neue Investor hat die Planung für ein Senioren-Wohnprojekt bereits weit vorangetrieben und präsentierte das Konzept „Betreutes Wohnen im Edelweiß“ am Donnerstagabend erstmals öffentlich im Gemeinderat.

Mit Interesse verfolgten den Tagesordnungspunkt auch die Nachbarn der künftigen Gebäude – sie hatten sich bei einer ersten Planung offenbar massiv an den zu geringen Grenzabständen gestört. „Ich hatte eine vorgezogene Bürgerbeteiligung bei mir im Büro“, erklärte Bauamtsleiter Helmut Köckeis mit Blick auf die Proteste. Inzwischen sei der Bauherr den Forderungen nach einem 8-Meter-Abstand aber „sehr weitgehend nachgekommen“, betonte Köckeis.

Geplant ist laut Architektin Laura Straehle Folgendes: Auf dem gut 4000 Quadratmeter großen Grundstück sollen ein großes Gebäude für betreutes Wohnen sowie zwei kleinere, identische Baukörper mit je etwa 240 Quadratmeter Grundfläche für herkömmliche Eigentums- und Mietwohnungen entstehen. Darüber hinaus sind eine Sonnenterrasse mit öffentlichem Café sowie ein grüner Innenhof geplant. „Ich glaube, dass das ein toller Ort wird für Bad Wiessee“, erklärte die Architektin. Und auch Bürgermeister Peter Höß (Wiesseer Block) war angetan vom Konzept und konnte sich mit der nun „aufgelockerten Bauweise“ anfreunden. „Wir müssen etwas schaffen für unsere älteren Mitbürger – hier können sie am täglichen Leben teilnehmen“, sagte er mit Blick auf die Lage im Ortszentrum.

Auch einen potenziellen Partner fürs betreute Senioren-Wohnen hat der Investor bereits gefunden: Der Diakonieverein Tegernseer Tal, der ohnehin schon bald in direkter Nachbarschaft eine Tagespflege für Senioren eröffnen wird, würde gerne in das Projekt mit einsteigen. Unterschrieben ist zwar noch nichts, dennoch stellte Monika Klöcker, Verwaltungsleiterin des Diakonievereins, dem Gemeinderat schon einmal ihre Ideen vor.

Demnach solle in der Senioren-Wohnanlage bei „gemeinschaftlicher Atmosphäre“ eine professionelle Betreuung sicher gestellt sein. Wichtig ist es Klöcker auch, dass hier vorrangig Senioren aus dem Tegernseer Tal zum Zug kommen. „Das soll kein Anziehungspunkt werden, der neue Leute ins Tal zieht“, betonte sie.

Ein zentrale Rolle spielt für die Diakonie-Vertreterin auch das geplante Café. „Es soll der Nukleus eines Begegnungszentrums sein.“ Hier könnte sich das Leben der Bewohner mit dem der Öffentlichkeit „vermischen“. Auch erhofft sich Klöcker Synergieeffekte mit der künftigen Tagespflege an der Wallbergstraße. Die soll am 1. November eröffnet werden.

Das Konzept steht also. Doch wovon ist die endgültige Besiegelung der Kooperation abhängig, wollte Birgit Trinkl (Wiesseer Block) wissen. Inhaltlich sei sie sich mit Investor Markus Oswald tatsächlich einig, entgegnete Klöcker. Jetzt gehe es aber noch um den Mietpreis, den die Senioren zu berappen hätten. Den müsse der Bauherr erst noch kalkulieren. „Wir wollen uns nicht an einem Projekt im Luxussegment beteiligen“, machte Klöcker deutlich.

Nachbar und Gemeinderat Kurt Sareiter findet Hauptgebäude „äußerst massiv“

Die Mitglieder des Gemeinderats zeigten sich mit der nun vorgelegten Planung der Firma Oswa überwiegend einverstanden. „Die Gebäude sind jetzt stimmig für mich“, sagte Bernd Kuntze-Fechner (SPD). Und mit Blick aufs Betreute Wohnen: „Die Einrichtung ist genau das, was wir im Ort brauchen.“

Auch Gemeinderat und CSU-Bürgermeisterkandidat Florian Sareiter kündigte an, dem Projekt in dieser Form zuzustimmen. Gegenüber dem alten Bebauungsplan, der einen 84 Meter langen Gebäuderiegel vorgesehen hatte, sah er eine Verbesserung. Auch sei es gut, dass die Planer auf die Wünsche der Nachbarn eingegangen seien.

Anders sah dies sein Fraktionskollege Kurt Sareiter, der selbst direkter Nachbar des künftigen Hauptgebäudes ist, laut Bürgermeister Höß in diesem Fall aber dennoch mitdiskutieren und -stimmen dürfe. Sareiter monierte, dass bei dem 46 Meter langen Baukörper fürs betreute Wohnen der Grenzabstand nach Süden hin noch immer großteils nur fünf Meter betrage. Die Planung bezeichnete er als „äußerst massiv“. Rückendeckung bekam Sareiter von Georg Erlacher (ebenfalls CSU), der wegen der Grenzabstände „ein bisserl ein komisches Gefühl“ hatte. Auch er regte an, noch einmal nachzubessern.

Am Ende segnete der Gemeinderat gegen die Stimmen von Kurt Sareiter und Georg Erlacher die nötige Änderung des Bebauungsplans ab und brachte so das Vorhaben auf den Weg. Mit Hilfe eines städtebaulichen Vertrags wird die Nutzung des Hauptgebäudes als Senioren-Wohnheim sichergestellt.

gab