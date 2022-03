Frau aus Bad Wiessee betrügt Arbeitsamt - 2100 Euro Strafe

Eine Frau aus Bad Wiessee soll das Arbeitsamt vorsätzlich geprellt haben. Ihr Fall wurde vor dem Amtsgericht Miesbach verhandelt.

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld erlischt, sobald man einen neuen Job findet – und in der Folge wieder Geld verdient. Die nun Angeklagte hatte ihre Arbeit aber nicht gemeldet.

Bad Wiessee – Die Angeklagte kassierte sowohl das Arbeitslosengeld I als auch das Gehalt ihrer neuen Arbeitsstelle ein. Das freilich ist nicht erlaubt. Die Staatsanwaltschaft warf ihr deshalb bei einer Verhandlung vor dem Miesbacher Amtsgericht vor, einen Betrug begangen zu haben.

Von 1. Januar 2021 an soll die Angeklagte laut Strafbefehl Arbeitslosengeld bei der Agentur für Arbeit in Holzkirchen beantragt haben. Genau vier Wochen später hatte sie wieder eine Anstellung gefunden, bezog aber trotzdem noch Arbeitslosengeld. Ergo fand ein doppelter Geldeingang auf dem Konto der Wiesseerin statt – bis 31. März des vergangenen Jahres. Zwei Monate lang kassierte die Frau 2145,60 Euro vom Arbeitsamt ein, obwohl sie – wie sie wusste – keinen Anspruch auf das Geld hatte.

Angeklagte verschweigt dem Arbeitsamt neuen Job

„Ich wollte den Staat nie täuschen“, erklärte die Beschuldigte nun vor Gericht. Zwei Tage vor Weihnachten 2020 habe sie sich aufgrund einer Erkrankung arbeitslos gemeldet. Dass sie ab Februar 2021 wieder einen Job hatte, leugnete sie nicht. „Zwei Gehaltszahlungen haben sich wohl mit den Zahlungen des Arbeitslosengelds überschnitten“, fügte sie an. Als sie dies bemerkt habe, „habe ich auf den Cent genau die Rückzahlung ans Arbeitsamt geleistet“.

Die Agentur für Arbeit habe demzufolge keinerlei monetären Schaden erlitten, beteuerte die Wiesseerin. „Das war das erste Mal, dass ich mich arbeitslos gemeldet habe – ich habe niemanden betrogen, schon gar nicht vorsätzlich“, wehrte sich die Frau und bat im gleichen Atemzug um Freispruch.

Was sie jedoch gestand, war, dass sie ihre neue Anstellung beim Arbeitsamt nicht selbst gemeldet habe. Eine aus ihrer Sicht gute Erklärung hierfür hatte sie allerdings parat: „Mein Arbeitgeber sagte mir, dass der Steuerberater sich darum kümmert, dem Arbeitsamt zu sagen, dass ich wieder eine Arbeit habe.“ Ein „bisserl nachlässig“ sei sie dennoch gewesen, was die Überprüfung ihrer Kontoauszüge betraf, meinte die 63-Jährige. Wann sie den unberechtigten Eingang des Arbeitslosengelds für Februar und März 2021 bemerkte, wusste sie aber nicht mehr. Zurückerstattet habe sie die 2145,60 Euro jedenfalls im Mai.

Chefin dementiert, dass der Steuerberater den Job hätte melden müssen

Das bestätigte eine Mitarbeiterin (47) des Arbeitsamts vor Gericht. Entgegen der Aussage der Angeklagten erklärte hingegen ihre damalige Chefin, „dass wir unsere Arbeitnehmer nie beim Arbeitsamt anmelden. Das müssen sie schon selbst machen“. Es gebe einen geregelten Ablauf, der für alle gelte, so die 46-Jährige aus Reichersbeuern. Dem Steuerberater zu sagen, dass er den Arbeitnehmer beim Arbeitsamt anmelden soll, gehöre jedoch nicht dazu.

„Das meiste in diesem Fall ist völlig klar“, erkannte der Staatsanwalt. Die Frage sei nur, ob die Wiesseerin mit Vorsatz handelte. „Es gibt einige Anhaltspunkte, Ihnen nicht zu glauben“, so der Jurist. In seinen Augen sei es nicht vorstellbar, „zwei Geldeingänge zu übersehen, weshalb von Vorsatz auszugehen ist“. Positiv merkte er an, dass die 63-Jährige bislang noch keine Straftaten begangen hatte und dass sie den Schaden wiedergutmachte. Ein Betrug sei es dennoch, weshalb der Staatsanwalt eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 35 Euro forderte.

Richter sieht vorsätzliches Verschweigen - 2100 Euro Strafe

„Ich war doch selbst menschlich bemüht, wieder in eine Struktur zu kommen“, klagte die 63-Jährige, die ohne Verteidiger zum Prozess erschienen war. Ihre Tat sei „vielleicht nachlässig, aber keineswegs vorsätzlich“ geschehen. Jenen Vorsatz sah Richter Walter Leitner dennoch. „Das Gericht sieht es so, dass Sie wissentlich nicht mitgeteilt haben, eine neue Arbeit zu haben“, sagte Leitner, der die Wiesseerin zu 60 Tagessätzen à 35 Euro verurteilte.

Der Richter glaubte zudem zu wissen, warum die Angeklagte die beiden Monatszahlungen für sich behielt. „Das war ein Denkfehler von Ihnen. Sie wollten das noch behalten, weil Sie den Staat in Zukunft ja nicht mehr schädigen.“ Zwar glaubte Leitner der Frau, nach ihrer Erkrankung „nicht bei 100 Prozent“ gewesen zu sein. Der Betrug sei dennoch nicht von der Hand zu weisen.

