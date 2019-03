Drei Bad Wiesseer BRK-Mitglieder wurden von Ilse Aigner geehrt. Sie hatten entscheidenden Anteil am Wiederaufbau des Rettungszentrums nach dem schweren Brand.

Bad Wiessee - Zwei Jahre nach der schweren Brandkatastrophe im Rettungszentrum des Bayerischen Roten Kreuzes in Bad Wiessee gibt es Anlass zur Freude: Drei verdiente Mitglieder des BRK erhielten im Akademiesaal des Bayerischen Landtags von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (3.v.l.) die Ehrenplakette des Bayerischen Roten Kreuzes in Gold.

Kreisbereitschaftsleiter Benedikt Dörder (M.), Patrick Burghoff (Stellvertretender Leiter Bereitschaft Bad Wiessee, 3.v.r.) und Hans Mielke (Stellvertretender Vorsitzender der Kreiswasserwacht Miesbach, 2.v.l.) hatten nicht nur das Hilfeleistungszentrum in Bad Wiessee geplant und mit erbaut, sondern vor allem nach dem schweren Brand im Februar 2017 dafür gesorgt, dass das Gebäude vollständig wiedererrichtet wurde.

Bad Wiessee: BRK-Mitglieder erhalten Goldene Ehrenplakette von Ilse Aigner

Der Weg dorthin war kein leichter. Die Geehrten waren selbst von dem Unglück betroffen, da zwei Kollegen schwer verletzt wurden und Selbstgeschaffenes verbrannt war. In den ersten Tagen nach dem Brand war dies für alle Beteiligten eine schwere Belastung. Verhandlungen mit Versicherungen und das Sammeln von Spenden in der Bevölkerung, bei Unternehmen, Stiftungen und öffentlichen Einrichtungen nahmen viel Zeit in Anspruch.

Doch der Einsatz hat sich gelohnt: Schon ein Jahr nach der Katastrophe war die Einsatzbereitschaft wieder vollständig hergestellt. Und ebendies ist den drei Helfern maßgeblich zu verdanken.

Bad Wiessee: Ehrung für Hilfe beim Wiederaufbau des Rettungszentrums

Dafür dankten den drei Ehrenamtlichen Aigner und das BRK mit Florian Meier (Kreis-Chefarzt, l.), Robert Kießling (Kreisgeschäftsführer, 4.v.l.), Josef Bierschneider (BRK-Kreisvorsitzender, (2.v.r.) und die Zweiten Kreisvorsitzenden Elfie von Khreninger (r.) und Alfons Besel.